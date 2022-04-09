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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رمضان زمان.. العمرة بـ127 جنيه وأسعار المكسرات ولا في الخيال

عمرة رمضان
عمرة رمضان

تعكس الإعلانات المختلفة مدى تطور شهر رمضان بظروفه المحيطة بين زمن حاضر وآخر مضى، فـ رمضان الذي اعتاد فيه الشعب المصري على تقديم "المحمر والمشمر" على موائد الإفطار، حل علينا في عام 2022 بأسعار خيالية للمنتجات.

 

فالمحشي الذي يعد طبقًا رئيسيًا في اليوم الأول من الشهر الفضيل وصل سعر ورق العنب المكون له إلى 100 جنيه، في حين رصدت عدد من الإعلانات الدعائية القديمة لشهر رمضان "كيلو المكسرات" بـ30 جنيه، والعمرة التي أصبحت بعيدة المنال بـ127 جنيه فقط.

 

عمرة رمضان بـ127 جنيه
في الوقت الذي أصبحت فيه زيارة بيت الله الحرام عسيرة حتى على من "استطاع إليه سبيلًا، بعد تخطي أسعار عمرة رمضان الـ 40 ألف جنيه.

 

لكن ماذا نعرف عن "رمضان زمان"؟ أكاد أجزم أنك لن تصدق ما تضمنته ورقة "بالية" لإعلان عفا عليه الزمن من شركة سياحية تقدم عمرة رمضان بسعر "لقطة"، وهو 127 جنيه!

 

تضمن الإعلان نصًا دعائيًا يقول: "ليلة القدر.. تعلن شركة مصر للسياحة أن قيمة الاشتراك في رحلات العمرة خلال العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان المعظم بمبلغ 127.250 جنيهًا- بخلاف قيمة قسيمة العفش الزائد بمبلغ 6.250 جنيهًا ترد بعد العودة المعتمر في حالة عدم الاستعمال".

 

الحلو والمكسرات

ليس هذا فحسب فإذا كنت من محبي المكسرات التي أصبحت "حلم جميل" يراود فئة كبيرة من الشعب تحت خط الفقر، قد ينعقد لسانك عندما تعلم أن "حلواني الشرق" أحد المحلات الشهيرة لبيع المكسرات في الماضي باع "أُفة" البندق مقابل 23 جنيهًا، وأُفة اللوز الإسباني مقابل 34 جنيهًا، والأوفة تشبه "سبت الطعام" والتي قد يتخطى وزنها الكيلوجرام.
 

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images - 2022-04-07T211640.737
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