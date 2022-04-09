أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلي هجوم محطة قطار كراماتورسك إلى 50 شخصا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"خبرا عاجلا، حيث ارتفع عدد قتلي هجوم محطة قطار كراماتورسك في أوكرانيا إلى 50 شخصا.



في سياق آخر، أكدت المخابرات العسكرية البريطانية اليوم، السبت، أن الهجوم الصاروخي الذي وقع أمس، الجمعة، على محطة للسكك الحديدية في كراماتورسك بشرق أوكرانيا، يشير إلى أن روسيا تواصل استهداف الأوكرانيين غير المقاتلين.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن "العمليات الروسية تستمر في التركيز على مناطق دونباس وماريوبول وميكولايف مدعومة بالإطلاق المستمر لصواريخ كروز على أوكرانيا من قبل قوات البحرية الروسية".

وأضافت أن مساعي روسيا لإقامة ممر بري بين شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس لا تزال تصطدم بصخرة المقاومة الأوكرانية.