مائل البرودة ليلا.. الأرصاد: طقس هذا الأسبوع ربيعي معتدل

تشهد حالة الطقس، أجواء ربيعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدلة على السواحل الشمالية حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، وإن ظل جنوب الصعيد شديد الحرارة.

وبحسب ماأعلنته هيئة الأرصاد، عن حالة الطقس، فمن المتوقع أن تسجل القاهرة درجة حرارة 28 درجة مئوية السواحل الشمالية 24 درجة مئوية شمال الصعيد 32 درجة مئوية جنوب الصعيد 41 درجة مئوية.

وتشهد حالة الطقس، نشاط للرياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة، ولكن

تبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائيه صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد أجواء ربيعية على كافة أنحاء البلاد حتى نهاية الأسبوع الجاري، ويستمر أيضا نشاط الرياح المصاحب لها طوال أيام الأسبوع على عدة مناطق مختلفة بالبلاد.

وحذرت هيئة الأرصاد، من حالة الطقس خلال ساعات الليل، حيث تظل الأجواء مائلة للبرودة على كافة الأنحاء، يصاحب نشاط للرياح أيضا. ونصحت الأرصاد بعدم تخفيف الملابس ليلا.

وبحسب درجات الحرارة، المتوقعة ليلا، والتي أعلنتها الأرصاد الجوية والمصاحبه لحالة الطقس الربيعي، فإن القاهرة الكبرى والوجه البحري يسجل 15 درجة، السواحل الشمالية 15، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 22 درجة، شمال الصعيد يسجل 18 درجة، جنوب الصعيد 23 درجة.

