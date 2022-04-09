حجب سلع غذائية ورفع الأسعار.. ضبط 1231 قضية تموينية في حملات مكبرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط (1231) قضية تموينية متنوعة، من بينها (15) قضية حجب سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء، بإجمالى مضبوطات بلغت (122,590طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مكرونة – مسلى – أرز"- 5 طن أسمنت)، وكذا (132) قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات بلغت (3 طن أسمنت – 44,720 طن "دقيق – زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز – أعلاف" –2000 لتر "سولار – بنزين" - 3167 عبوة" مبيدات حشرية – منظفات – سجائر" – 16 إسطوانة بوتاجاز – 35540 قطعة "مستلزمات طبية – أخشاب").

كما تم ضبط (315) قضية فى مجال ضبط قضايا المخابز عبارة عن (16 قضية دقيق "تجميع –تصرف" – 10 قضايا بيع خبز بأزيد من السعر – 93 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 75 قضية إنتاج خبز ناقص وزن- 47 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 41 قضية توقف عن الإنتاج – 33قضية أخرى) بمضبوطات بلغت (7,300 طن دقيق مدعم – 3150 رغيف) ، وكذا (11) قضية الإستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (11,300 طن "سكر – تقاوى – أسمدة").. بإجمالى مضبوطات بلغت (192,310 طن –3167 عبوة – 2000 لتر "سولار – بنزين" – 16 إسطوانة بوتاجاز – 35540 قطعة – 3150 رغيف) كان أبرزها ضبط (51 طن "أرز أبيض - دقيق أبيض - مكرونة") بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الإسماعيلية.