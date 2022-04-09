عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قابل للزيادة.. الزراعة : 8500 جنيه سعر شراء محصول عباد الشمس

عباد الشمس
عباد الشمس

انطلقت فعاليات الحملة الإرشادية لزراعة محصول عباد الشمس الزيتي، فى إطار البرنامج البحثى "تحسين سلاسل قيمة محصول عباد الشمس الزيتى بمنطقة غرب المنيا والمناطق المحيطة" ، وذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  برفع نسبة الإكتفاء الذاتى من المحاصيل الزيتية،  وذلك تحت رعاية د. عبدالله زغلول -رئيس مركز بحوث الصحراء .
 

وقد بدأت الحملة بالتوعية بأهمية زراعة محصول عباد الشمس الزيتى، لسد الفجوة الغذائية من الزيوت النباتية  وتقليل قيمة الورادات، ثم أهمية التوجه نحو التعاقد المسبق على زراعة المحصول ، وكذلك تطبيق التوصيات الفنية فى الزراعة.

وقد صرحت الدكتورة إلهام يونس- رئيس الفريق البحثي، أن المراحل الأولية لإعداد الحملة الإرشادية ، والتى تم خلالها حصر أراء المزارعين حول أهم مشكلات زراعة المحصول الزيتى ، موضحة أسباب عزوف المزارعين عن زراعة الأصناف الزيتية، لعدم توفر منافذ تسويقية تضمن شراء المحصول ، وعدم توفر التقاوى بأسعار مناسبة وتحقيقا لهدف البرنامج، والذى يتمثل فى تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة الأصناف الزيتية بدلا من أصناف التسالى. 

وقدم الفريق البحثى للبرنامج عددا من الأنشطة الإرشادية التي قد تساهم في وضع حلـــول تلك المشكلات قيد التنفيذ ومن أهمها :  إعداد إجراءات تنسيقية للتعاون مع د هدى رجب مدير مركز  الزراعة التعاقدية التابع لوزارة الزراعة لضمان الوصول إلى المزارعين وتسهيل تسويق المحصول، وتتضمن أطراف التعاقد كل من : المزارع أو المستثمر كطرف أول، ومركز الزراعة التعاقدية  كطرف ثانى، يقوم بتوفير التقاوى المعتمدة من وزارة الزراعة ، ومنها جيزة 120 -  وهيئة السلع التموينية كطرف ثالث ، والتى تشترى المحصول بسعر ضمان – 8500 جنيه قابل للزيادة فى حالة إرتفاع الأسعار العالمية، كما يقدم البرنامج البحثى بمركز بحوث الصحراء الدعم الفنى لعدد 10 حقول إرشادية موزرعة داخل محافظة المنيا بمناطق غرب غرب المنيا ، ومنطقة مصر الوسطى ، بالإضافة إلى مناطق الإئتمان القديمة ببنى مزار .

وقال رئيس مركز بحوث الصحراء، إنه فى إطار أنشطة البرنامج التدريبي للحملة الإرشادية في أهم مراحلها قام الفريق البحثى خلال السادس والسابع من شهر إبريل الحالي ، بتنفيذ يومي حقل ومدرسة حقلية لتدريب المزارعين على أهم الممارسات التي تتعلق بتحسين إنتاجية محصول عباد الشمس الزيتى من خلال زراعة عدد ١٠حقول إرشادية موزعين أرجاء المحافظة بكافة مناطقها.

وتابع: حيث تم تخصيص عدد ٢ فدان بشركة الريف المصرى لزراعة حقل ارشادي بمنطقة غرب غرب إلمنيا -وذلك تحت إشراف اللواء عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة الشركة، وفى حضور اللواء  أحمد كاظم – مدير الشركة بمنطقة غرب –غرب المنيا، كما تم تخصيص عدد4 حقول إرشادية بمراقبة مصر الوسطى – تحت إشراف د محمد عبدالعال – رئيس قطاع استصلاح الاراضى – وبحضور المهندس – طلعت الشويحى المراقب العام .
 

وذلك بالإضافة إلى 4 حقول إرشادية بأراضي الائتمان بمركز بنى مزار – تحت إشراف المهندس إسماعيل رضوان – مدير مديرية الزراعة بالمنيا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقتول في حفرة خلف منزله.. العثور علي جثة زياد الطفل المتغيب بالإسماعيلية

فضح مجاملة المعزول لشقيق زوجته فقتلته الجماعة|25معلومة عن قضية الحسيني أبو ضيف

توقف طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي إثر وقوع حادث

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

الفلاحين: انخفاض أسعار الخضراوات تدريجيا خلال الأيام القليلة القادمة

سعر الذهب اليوم السبت 9-4-2022 في مصر للبيع والشراء

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 9 أبريل 2022

مرتضى منصور يدعو مجلس إدارة الزمالك لاجتماع طارئ.. تفاصيل

ترشيحاتنا

زيزو على القمة.. ترتيب هدافي الدوري المصري قبل انطلاق الجولة 13 اليوم

قصة زواج شمس من لاعب الزمالك الشهير ونجاتها من حادث سير

هل يجوز الفطر لمن يُديم السفر؟ وهل عليه القضاء أو الفدية؟

التعليم: مد فتح باب الترشح لتدريبات تسكين وظائف كادر المعلمين حتى26 مايو

قابل للزيادة.. الزراعة : 8500 جنيه سعر شراء محصول عباد الشمس

ماكرون أم لوبان.. من سيحظى بأصوات العرب والمهاجرين في الانتخابات الفرنسية؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيمن قيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

رمضان زمان.. العمرة بـ127 جنيه وأسعار المكسرات ولا في الخيال

بسبب مخالفة السرعة.. كلب يتلقى أغرب غرامة مرورية

رجل يفاجأ بثعبان ضخم ممدًا فوق أريكته|شاهد ما حدث

فيديو

أيمن قيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

فى ذكرى ميلاد عمر خورشيد.. رافق السادات فى اتفاقية السلام وعزف بالبيت الأبيض

ابن الوز عوام .. أحمد السعدني صحفيًا وفنانًا | فيديو جراف

منهم رحمة أحمد.. فنانون تركوا بصمات واضحة بـ رمضان 2022 |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ