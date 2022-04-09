قابل للزيادة.. الزراعة : 8500 جنيه سعر شراء محصول عباد الشمس

انطلقت فعاليات الحملة الإرشادية لزراعة محصول عباد الشمس الزيتي، فى إطار البرنامج البحثى "تحسين سلاسل قيمة محصول عباد الشمس الزيتى بمنطقة غرب المنيا والمناطق المحيطة" ، وذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برفع نسبة الإكتفاء الذاتى من المحاصيل الزيتية، وذلك تحت رعاية د. عبدالله زغلول -رئيس مركز بحوث الصحراء .



وقد بدأت الحملة بالتوعية بأهمية زراعة محصول عباد الشمس الزيتى، لسد الفجوة الغذائية من الزيوت النباتية وتقليل قيمة الورادات، ثم أهمية التوجه نحو التعاقد المسبق على زراعة المحصول ، وكذلك تطبيق التوصيات الفنية فى الزراعة.

وقد صرحت الدكتورة إلهام يونس- رئيس الفريق البحثي، أن المراحل الأولية لإعداد الحملة الإرشادية ، والتى تم خلالها حصر أراء المزارعين حول أهم مشكلات زراعة المحصول الزيتى ، موضحة أسباب عزوف المزارعين عن زراعة الأصناف الزيتية، لعدم توفر منافذ تسويقية تضمن شراء المحصول ، وعدم توفر التقاوى بأسعار مناسبة وتحقيقا لهدف البرنامج، والذى يتمثل فى تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة الأصناف الزيتية بدلا من أصناف التسالى.

وقدم الفريق البحثى للبرنامج عددا من الأنشطة الإرشادية التي قد تساهم في وضع حلـــول تلك المشكلات قيد التنفيذ ومن أهمها : إعداد إجراءات تنسيقية للتعاون مع د هدى رجب مدير مركز الزراعة التعاقدية التابع لوزارة الزراعة لضمان الوصول إلى المزارعين وتسهيل تسويق المحصول، وتتضمن أطراف التعاقد كل من : المزارع أو المستثمر كطرف أول، ومركز الزراعة التعاقدية كطرف ثانى، يقوم بتوفير التقاوى المعتمدة من وزارة الزراعة ، ومنها جيزة 120 - وهيئة السلع التموينية كطرف ثالث ، والتى تشترى المحصول بسعر ضمان – 8500 جنيه قابل للزيادة فى حالة إرتفاع الأسعار العالمية، كما يقدم البرنامج البحثى بمركز بحوث الصحراء الدعم الفنى لعدد 10 حقول إرشادية موزرعة داخل محافظة المنيا بمناطق غرب غرب المنيا ، ومنطقة مصر الوسطى ، بالإضافة إلى مناطق الإئتمان القديمة ببنى مزار .

وقال رئيس مركز بحوث الصحراء، إنه فى إطار أنشطة البرنامج التدريبي للحملة الإرشادية في أهم مراحلها قام الفريق البحثى خلال السادس والسابع من شهر إبريل الحالي ، بتنفيذ يومي حقل ومدرسة حقلية لتدريب المزارعين على أهم الممارسات التي تتعلق بتحسين إنتاجية محصول عباد الشمس الزيتى من خلال زراعة عدد ١٠حقول إرشادية موزعين أرجاء المحافظة بكافة مناطقها.

وتابع: حيث تم تخصيص عدد ٢ فدان بشركة الريف المصرى لزراعة حقل ارشادي بمنطقة غرب غرب إلمنيا -وذلك تحت إشراف اللواء عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة الشركة، وفى حضور اللواء أحمد كاظم – مدير الشركة بمنطقة غرب –غرب المنيا، كما تم تخصيص عدد4 حقول إرشادية بمراقبة مصر الوسطى – تحت إشراف د محمد عبدالعال – رئيس قطاع استصلاح الاراضى – وبحضور المهندس – طلعت الشويحى المراقب العام .



وذلك بالإضافة إلى 4 حقول إرشادية بأراضي الائتمان بمركز بنى مزار – تحت إشراف المهندس إسماعيل رضوان – مدير مديرية الزراعة بالمنيا.