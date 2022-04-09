خلال أسبوع.. إزالة 77 إعلانا مخالفا في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين تطبيقاً للقانون ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وأكدت هبة عبد التواب، مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع، ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال أسبوع ٧٧ إعلانا مخالفا وبدون ترخيص، بواقع ٥ إعلانات بمركز ومدينة الزقازيق، و٩ إعلانات بحى أول الزقازيق، و١٤ إعلانا بمركز ومدينة منيا القمح، و١٥ إعلانا بمركز ومدينة الحسينية، و١٠ إعلانات بمركز ومدينة فاقوس، و١٤ إعلانا بمركز ومدينة ديرب نجم، و١٠ إعلانات بمركز ومدينة الإبراهيمية، ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية متابعته الدورية لأعمال إزالة الإشغالات والإعلانات من الشوارع من خلال الجولات المفاجئة للتأكد التام من إزالتها وتحقيق أهدافها.