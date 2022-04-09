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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي معلول يهنئ أيمن أشرف بعيد ميلاده.. شاهد

معلول وايمن
معلول وايمن

احتفل علي معلول نجم القلعة الحمراء، بعيد ميلاد صديقه، أيمن أشرف، نجم النادى الأهلى الذى يحتفل بعيد ميلاده اليوم السبت، عبر حسابه علي "انستجرام". 

ونشر معلول صورة له رفقة أيمن أشرف وعلق قائلا :"عيد ميلاد سعيد أخى"

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ويحتفل اليوم، السبت، أيمن أشرف مدافع النادى الأهلى بعيد ميلاده الـ31 فهو من مواليد 9 أبريل 1991، بدأ أيمن اشرف، مسيرته الكروية، مع النادي الأهلي، فهو أحد ناشئ الفريق، حيث كانت أول مباراة له بقميص القلعة الحمراء أمام اتحاد الشرطة عندما رحل جيلبيرتو عن الفريق.


ويستعد الأهلي لملاقاة المصري البورسعيدي، اليوم السبت، في تمام التاسعة والنصف مساءً، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز.

علي معلول عيد ميلاد أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي يحتفل بعيد ميلاده

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