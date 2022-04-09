إنشالله ولادي ينبسطوا.. رد عبد الله السدحان بعد اكتشاف مقلب رامز ..شاهد

حل الفنان السعودي عبدالله السدحان، ضيفا على رامز جلال، في برنامج «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر».

وعقب اكتشاف الفنان السعودي عبدالله السدحان مقلب رامز موفي ستار، علق قائلا: "إن شاء الله أولادي والمشاهدين يكونوا سعداء بالمقلب".



تم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء، هم ياسمين صبري، عمرو يوسف، غادة عادل، محمد أنور، صابرين، نجلاء بدر، هدي المفتي، تارا عماد، سنتيا خليفة، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالاضافة الي الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.