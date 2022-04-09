بابلو الحلقة 8 .. نجلاء بدر تعيد شقيق حسن الرداد بعد اختطافه

أذاعت قناة “المحور” الحلقة الثامنة من مسلسل بابلو، الذي يعرض على شاشتها بشكل حصري، ويقوم ببطولته الفنان حسن الرداد.

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل بابلو العديد من الاحداث ومنها قيام توحة ( نجلاء بدر ) بالعثور علي ادهم شقيق بابلو ( حسن الرداد ) وانقاذه من العصابة التي كانت تنوي خطفه.

بابلو

بابلو

بابلو

بابلو

اما ندي ( أروي جودة ) فقد اصر والدها علي أقامة حفل طلاق لها ، الا انها قامت بعزومة خالها على الحفل رغم الكراهية التي يكنها والدها له .

بابلو

بابلو

وجاءت الحلقة السابعة من مسلسل بابلو مليئة بالأحداث ، حيث قام بابلو ( حسن الرداد ) بخطف كيمو ( حسني شتا) لإجباره على طلاق شقيقة توحة التي تزوجها رغما عن رغبة أهلها .

أما ندى (أروى جودة) فقد تمكنت من إقناع رجل الأعمال المنافس لوالدها من إجبار زوجها على طلاقها ، فيما اختفى شقيق بابلو في نهاية الحلقة.

وكانت أحداث الحلقة السادسة كشفت عن تعرض سيد بابلو “ حسن الرداد ” الى خدعة من زوجة أبيه التي قامت بالكذب عليه واتهام زوجها بالتعدي عليها بالضرب ، إلا أن الأول اكتشف الخدعة ورفض مساعدتها فى الحصول على الطلاق .

إما ندي “ أروي جودة ” فقد حاولت إنهاء الخلافات مع زوجها بعدما هددته بانها تملك مستندات تدين عائلته ، إلا أنه أصر على الانتقام منها.

الحلقة الخامسة من مسلسل بابلو شهدت العديد من الأحداث ومنها إصابة والدة توحة ( هالة فاخر ) في رأسها حيث تم نقلها إلى المستشفى .

أما ندى ( أروي جودة ) فقد ذهبت الي بابلو وطلبت ان يحضر منه الموبايل التي يتم تهديدها به وقد نجح في ذلك ، إلا أنها طلبت منه ان لا يخبر والدها بذلك .

تدور أحداثه فى إطار اجتماعي حول شخصية بابلو البطل الشعبي الذى يحظى بحب من أهالى منطقته ، حيث يتميز بالجدعنة ومساعدة الاخرين ، كما انه يملك شركة حراسات خاصة ، مما يجعله يدخل فى العديد من الصراعات ، كما يتناول العمل الجانب العاطفى الذى يجمع بابلو ببطلات العمل

يضم مسلسل بابلو كوكبة من النجوم على راسهم الفنان حسن الرداد و أروى جودة و نجلاء بدر و سلوي عثمان وهالة فاخر ومحمود حجازي وعثمان محمد علي ، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمي.

حرصت القنوات الفضائية على الحصول على حق عرض مسلسل “ بابلو ” ، وقد نجحت قناة المحور فى الحصول على حق عرض المسلسل بشكل حصري فى مصر ، إما عربياً فقد تم تسويق المسلسل إلى قناة أبو ظبي ، كما حصلت المنصة الخاصة بالقناه على حق عرض المسلسل ، بالإضافة الى منصه viu .