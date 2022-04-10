اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بتأسيس خلية داعش عين شمس

تنظر الدائرة الرابعة إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، اليوم الأحد، محاكمة متهمين بالانضمام وتأسيس خلية تتبع تنظيم «داعش» الإرهابى بمنطقة عين شمس.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم، والدكتور على عمارة، وأمانة سر أحمد مصطفى.

وفي الجلسة السابقة، تلا ممثل النيابة، أمر الإحالة، وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية في منطقة عين شمس إلا أنهما نفيا الاتهامات.

ووجه للمتهمين وآخرين تهم الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون في القضية برقم 2609 لسنة 2020 جنايات أمن دولة عين شمس والمقيدة برقم 137 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.