عاجل
موجز السوشيال : شوبير: حافلة الأهلي لم تتعرض لأي حادث بعد مباراة المصري .. و بشرى من نبيل الحلفاوي لجمهور الأهلى قبل مواجهة الرجاء المغربي حبس شخصين تخصصا فى سرقة هواتف المواطنين بمدينة نصر نشرة المرأة .. حظك اليوم الأحد 10- 4 -2022 .. وأطعمة غنية بالحديد أخبار الفن| الاختيار 3 الحلقة 8 تؤرخ لجرائم الإخوان.. أبرز تصريحات عمرو يوسف في «حبر سري» أخبار التوك شو .. أحمد موسى عن تسريب الاختيار: كلمة جماعة منحلة بتوجع الإخوان والرئيس السيسي خلصنا منهم.. وصابرين : واحد قال لي هتخشي جهنم أمام الكعبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بتأسيس خلية داعش عين شمس

محاكمة
محاكمة

تنظر الدائرة الرابعة إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، اليوم الأحد، محاكمة متهمين بالانضمام وتأسيس خلية تتبع تنظيم «داعش» الإرهابى بمنطقة عين شمس.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم، والدكتور على عمارة، وأمانة سر أحمد مصطفى.

وفي الجلسة السابقة، تلا ممثل النيابة، أمر الإحالة، وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية في منطقة عين شمس إلا أنهما نفيا الاتهامات.

ووجه للمتهمين وآخرين تهم الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون في القضية برقم 2609 لسنة 2020 جنايات أمن دولة عين شمس والمقيدة برقم 137 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.

إرهاب محاكمة داعش داعش الإرهابي تنظيم داعش الإرهابي تنظيم داعش عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجل ممثلة مشهورة يقتل حماه بـ "حجر رخام" على الإفطار في الهرم

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 10-4-2022

متى يجب الصيام على الطفل ؟ الإفتاء تحدد سن الصوم الشرعية

تبدأ بعد 11 يوما.. مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر أبريل

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

7 قروش زيادة في سعر الدولار ..اليوم

مجلس الزمالك يقبل استقالة مصطفى هدهود

الاختيار 3 ..جاسوس في مؤسسة الرئاسة ..خيرت الشاطر يوجه لطمة قوية لمرسي

موضوعات متعلقة

١٣ يونيو.. الحكم في استئناف حسن مالك على حبسه سنتين

حبس شخص يتاجر في العملة بالقاهرة

محاكمة حسن مالك في قضية مباشرة أعمال البنوك.. اليوم

حبس شخصين يبيعان طائرات لاسلكية مزودة بكاميرات سرية بالقاهرة

أحدهم عاكس شقيقته.. حبس شقيقين اعتديا على آخر بسلاح نارى بمدينة نصر

محاكمة المقاول الهارب محمد علي و 102 آخرين في «خلية الجوكر»

حبس سائق أطلق النار على طفل بعين شمس

حبس سمسار سرق سيارة من الإسكندرية وعرضها للبيع في القاهرة

ترشيحاتنا

من منشوراتهم.. تويتر يمكنه اكتشاف الاكتئاب لدى المستخدمين بدقة 90%

قانون التأمين الموحد وتراخيص العيادات الطبية الأبرز .. مجلس الشيوخ يواصل مناقشاته اليوم

أهم الأخبار.. مائدة إفطار الملوك لمحمد بن زايد في المغرب.. وشوبير ينفي تعرض حافلة الأهلي لحادث بعد مباراة المصري

الأقمار الصناعية ترصد قافلة عسكرية روسية جديدة شرق أوكرانيا

قبل ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.. تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء المغربي

موعد مباراتي الأهلي والرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعلى من برج خليفة.. افتتاح أنحف ناطحة سحاب في العالم|صور

وسط هتافات الجماهير ضده.. هل يهدي صلاح الدوري للريدز بالفوز على مانشستر سيتي؟

بعد هزيمة مانشستر.. هجوم على كريستيانو بسبب تحطيم هاتف أحد المشجعين|فيديو

بعد انتشار شيكولاتة الحشيش.. هل تهدد "كيندر" حياة الأطفال بالسالمونيلا؟

فيديو

مضطرب نفسيا.. تفاصيل أقوال المتهم في قتل كاهن الإسكندرية

يا رب تعدى العملية النهارده على خير.. أحمد أبو زهرة في رسالة لوالده

بعد صفع مقدم الحفل.. “الأوسكار” توجه "لكمة" لـ ويل سميث| فيديوجراف

شعري كله وقع.. غادة عبد الرازق تتعرض للسخرية بسبب "قَّصتها"

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ