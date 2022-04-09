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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. «قومي المرأة» بـ كفر الشيخ يطلق أمسيات رمضانية| صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

انطلقت فعاليات الأمسيات الرمضانية بمحافظة كفر الشيخ، بقرية منية المرشد بمطوبس، ضمن قرى «حياة كريمة»، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، بإشراف الدكتور أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، والدكتورة جاكلين بشرى، مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ، والمقرر المناوب بفرع المجلس، وياسر خداش، رئيس مجلس مدينة مطوبس، ونفذها فرع المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مديرية الثقافة.
 

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قالت الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، إن الأمسيات تضمنت عروضاً فنية وثقافية، تتناول الرسائل الأساسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة، والتي تم صياغتها ببساطة لتنطلق على لسان «الأراجوز» والعرائس المتحركة، لتشكل حواراً تفاعلياً مباشراً مع الجمهور، كما تضمنت الأمسية الرمضانية أناشيد دينية ووطنية.

وأضافت «شاكر»، كما تم تنظيم ورش ورسم وتلوين ورسم على وجوه الأطفال، مؤكداً أن هذا البرنامج يأتي في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خلال شهر رمضان واستغلال فترات التجمع للمواطنين بالقرى المستهدفة فترة ما بعد صلاة التراويح. 

جاء ذلك بحضور سوسن هيبة وفريدة المزين وعفاف الجمل، والدكتورة هالة نصر، شاهدنا كمال، وزينب بسيوني، ومنى الهياتمي نائب رئيس مجلس مدينة مطوبس، وآيات فتح الله رئيسة قرية منية المرشد وأحمد فضل من قصر ثقافة مطوبس واستهدفت عدداً من السيدات والرجال والأطفال بمدينة مطوبس التي تشملها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمحافظة.

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المجلس القومى للمرأة حياة كريمة محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ المبادرة الرئاسية الدكتورة مايا مرسى اللواء جمال نور الدين

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