ظهور النمل الأبيض المجنح.. «الزراعة» لـ المواطنين: «المبيدات متوفرة لمواجهته» |فيديو

علق محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على ظهور النمل الأبيض المجنح في الإسكندرية.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"،: "مثل هذه الحشرات تظهر في الفواصل ما بين التقلبات الجوية، حيث تحدث إثارة لبعض الحشرات التي من الممكن أن يكون لها أثر سلبي".

وأشار: "وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية للمكافحة تحركت في الفور، وقامت بتوفير كافة المبيدات الخاصة لمواجهة النمل الأبيض".



ووجه رسالة للمواطنين قائلا: "أي شخص لديه ملحوظة يتواصل مع وزارة الزراعة أو أي مديرية تابعة لوزارة الزراعة للحصول على المبيد".

وأوضح: "وزارة الزراعة توفر المنتج بشكل مجاني لغير القادر لمكافحة النمل الأبيض"، لافتا: "نستطيع التعامل مبكرا مع المباني الجديدة لمنع ظهور النمل الأبيض"، مؤكدا: "نقوم بعمليات المكافحة بشكل كامل وكبير خلال الفترة الحالية".