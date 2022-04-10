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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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في 6 شهور.. ارتفاع صادرات مصر من الحاصلات الزراعية بنسبة 10.25% .. والصناعات الهندسية تقفز 26% في أول شهرين من 2022

صادرات
صادرات

1.25 مليار دولار صادرات مصر من الحاصلات الزراعية بنحو 1.843 مليون طن

صادرات الصناعات الهندسية تقفز 26% في أول شهرين من 2022

أعلن المجلس التصديري للصادرات الهندسية، عن ارتفاع صادرات القطاع خلال شهري يناير وفبراير 2022 بنسبة 26% حيث بلغت قيمة الصادرات 583.5 مليون دولار مقارنة بـ 464.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2021.

وأشار المجلس في تقريره الذي حصل “ صدى البلد”  على نسخة منه، إلى أن صادرات القطاع ارتفعت 26% فى شهر فبراير2022 مقارنة بنفس الشهر في 2021 حيث بلغت قيمة الصادرات 304 مليون دولار في فبراير 2022 مقارنة بـ 241.3 مليون دولار فى فبراير 2021.

صادرات الصناعات الهندسية تقفز 26% في أول شهرين من 2022

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وأوضح المجلس التصديري، أن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال عام 2022 حتى نهاية شهر فبراير الماضي مقارنة بنفس الفترة عام 2021 هي، الأجهزة الكهربائية 61% و الكابلات 62% والاجهزة المنزلية 23.5% و المعادن 151% و الآلات و المعدات 149%.

وبشأن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها في نفس الفترة فإنها جاءت كالتالي: أوروبا ( المملكة المتحدة – سلوفاكيا -  فرنسا– المانيا – اسبانيا– التشيك) اسيا (السعودية – الامارات – العراق – الأردن – الكويت – لبنان – باكستان- الصين - عمان) افريقيا (ليبيا – غانا - كوت ديفوار).

وأكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري، ضرورة تعميق التصنيع المحلى للمكونات الرئيسية في العملية الإنتاجية، لافتاً إلى أهمية أن يكون هناك حزم تشجيعية لجذب مستثمرين أجانب لتصنيع مكونات استراتيجية ورئيسية ليس لها بديل محلي من أجل الإسهام في خفض فاتورة الاستيراد أولا وتسهيل العملية التصنيعية والتصديرية.

وأوضح "الصياد" أن مطالب العمل على خفض تكاليف إنتاج السلع الهندسية أحد أهم أوجه دعائم زيادة التصدير وتحقيق مستهدفات قد تصل بنا بنسب زيادة سنوية 40 %، وكذلك إزالة الجمارك على المكونات والمستلزمات الإنتاجية بوصفها أحد عناصر التكلفة الإنتاجية، وهو ما سيجعل سعر المنتج النهائي منافس في الأسواق الدولية.

وأشار شريف الصياد، إلى أهمية توفير معامل اعتماد مصرية للسلع المصدرة، لأن هذا يساهم في تيسير حصول المصدرين على شهادات المطابقة وعدم الاعتماد فقط في الحصول على هذه الشهادات من معامل أجنبية أو تابعة لشركات أجنبية، وهو ما يختصر في الوقت ويوفر آلاف العملة الصعبة

كما طالب الصياد بتوفير خطوط ملاحية مباشرة إلى أفريقيا بتكلفة منخفضة، وذلك لكون السوق الأفريقي أحد أهم الأسواق الواعدة ويعد سوق قابل للمنتج المصري، الأمر الذي يجعل التواجد فيه وترويج المنتج أمر ليس بالصعب شرط التواجد بصورة سريعة وبتكاليف أقل.

 وعلي سياق نمت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال النصف الأول من الموسم التصديري  2021/ 2022  لتسجل نحو 1.25 مليار دولار في مقابل 1.131 مليار دولار خلال نفس الفترة من موسم 2020/ 2021  بنمو 10.5%.

وأضاف تقرير  المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والذي حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه ان  الدول العربية احتلت مركز أكبر الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية لتسجل 506 ملايين دولار  باجمالى 886 ألف طن من السلع الزراعية المصرية ، مستحوذة على 40% من قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية  خلال أول 6 أشهر من موسم  2021/ 2022

ولفت التقرير الى تراجع الكميات المصدرة من الحاصلات الزراعية لتسجل نحو 1.843  مليون طن في مقابل 1.959 مليون طن بتراجع 5.9%، وسجلت صادرات  الحاصلات الزراعية المصرية للدول الأوروبية خارج نطاق الاتحاد الأوروبي نحو 285 مليون دولار مستحوذة على 23% من إجمالي قيمة الصادرات، بكميات سجلت 399 ألف طن بنسبة 22% من إجمالى الكميات المصدرة

أما  لدول الاتحاد الأوروبي فسجلت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية  نحو 265 مليون دولار بنسبة 16% من إجمالى الصادرات، بتصدير نحو  302 ألف طن بنسبة  21% من الكميات

وأوضح التقرير أن  دول آسيا استوردت حاصلات زراعية مصرية بنحو 157 مليون دولار بكمية تصل إلى 216 ألف طن، واستوردت الدول أفريقيا بنحو 15 مليون دولار بكميات 22 ألف طن، ولدول الأمريكيتين ” الشمالية والجنوبية” واستراليا  نحو 18 ألف طن بقيمة 22 مليون دولار.
 

الصادرات الزراعية مال واعمال الصناعات الهندسية لإقتصاد المصرى اخبار مصر Finance Real Estete

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