إيطاليا تلجأ إلى الجزائر بحثًا عن بدائل للغاز الروسي

يزور رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي الجزائر غداً الاثنين، لتوقيع اتفاق لاستيراد المزيد من الغاز، في إطار مساعيه لجمع أكبر كميات ممكنة منه بديلا عن الروسي.

وأشار مصدر حكومي إلى أن "إيطاليا تبحث بشكل عاجل عن بدائل للغاز الطبيعي الوارد من روسيا منذ العملية العسكرية في أوكرانيا"، حيث تعد روسيا أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى إيطاليا، بواقع 40% من إجمالي الواردات.

وقال المصدر إن دراجي سيسافر مع وفد من المتوقع أن يضم رئيس مجموعة الطاقة الإيطالية "إيني"، ووزير الخارجية لويجي دي مايو، ووزير نقل الطاقة روبرتو سينجولاني، حيث تسعى إيطاليا لتنويع مزيج إمداداتها من الطاقة مع تصاعد الصراع في أوكرانيا، حسب وكالة "رويترز".

وأضاف أن "دراجي سيوقع الاتفاق المؤسسي بين البلدين وبعد ذلك ستكمل "إيني" و"سوناتراك" الجوانب الفنية"، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستشمل أيضا استثمارات مشتركة في مشروعات الطاقة المتجددة.

وكان وزير الخارجية الإيطالي قام بزيارة إلى الجزائر بالإضافة إلى أذربيجان وقطر والكونغو وأنغولا وموزمبيق، لتأمين المزيد من الاتفاقيات في مجال الغاز الطبيعي.

يشار إلى أن الجزائر هي ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى إيطاليا الذي يمثل المصدر الرئيسي للكهرباء في البلاد، حيث توفر الجزائر قرابة 21 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط أنابيب البحر المتوسط.

وتعمل شركة الطاقة الإيطالية "إيني" في الجزائر منذ 40 عاما، كما أعلنت الشهر الماضي عن اكتشاف مهم للنفط والغاز في الجزائر.

وتجري شركة النفط والغاز الجزائرية المملوكة للدولة "سوناطراك" مناقشات مع شركة "إيني" التي تسيطر عليها الدولة بشأن كيفية زيادة إمدادات الغاز إلى إيطاليا على المديين القصير والمتوسط.