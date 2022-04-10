نظرة شاملة على لامبورجيني افينتادور Ultimae موديل 2022.. صور

تعتبر سيارة لامبورجيني افينتادور Ultimae الجديدة هي الإصدار الأخير الذي يستخدم محرك احتراق خالص بقوة 12 أسطوانة فقط، ولكنها لن تكون الأخيرة حيث ستستخدم النسخة القادمة محرك احتراق مشابهه بدون أي شواحن تيربو ومدعوم بمحرك آخر كهربائي، لتكون السيارة هجينة رسمياً لأول مرة في تاريخ الشركة الإيطالية العريقة.

نظرة شاملة على لامبورجيني افينتادور Ultimae موديل 2022

تعتبر النسخة الحالية من لامبورجيني افينتادور التي تقترب من نهاية ولايتها واحدة من انجح سيارات الشركة على الاطلاق رغم إيقاف انتاجها، فمنذ وصولها في شكل 690bhp LP700-4 في عام 2011، وذلك عندما وصفها الرئيس التنفيذي ستيفان وينكلمان بأنها ليست مجرد جيل واحد ولكن بشكل فعال جيلين في بيئة عمل محسّنة بشكل كبير، وتعتبر قطعة أحادية من ألياف الكربون فائقة الصلابة لتحل محل الإطار الشبكي الفولاذي ومحرك V12الجديد بالكامل.

نظرة شاملة على لامبورجيني افينتادور Ultimae موديل 2022

تعتمد سيارة لامبورجيني افينتادور Ultimae على وواحد من أفضل محركات V12 التي صنعتها لامبورجيني سعة 6.5 لتر يولد قوة تصل الى 769 حصانًا عند 8500 دورة في الدقيقة، أي 200 دورة في الدقيقة قبل أن يتطلب الخط الأحمر إعادة التحميل.

نظرة شاملة على لامبورجيني افينتادور Ultimae موديل 2022

تسطيع سيارة لامبورجيني افينتادور Ultimae التسارع من وضع الثبات حتى 62 ميلاً في الساعة خلال 2.8 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 221 ميلاً في الساعة، مما يجعل هذا أسرع سيارة لامبورجيني رأيناها حتى الآن.

نظرة شاملة على لامبورجيني افينتادور Ultimae موديل 2022

تعتمد سيارة لامبورجيني افينتادور Ultimae على شاسيه أفينتادور Sمستقيم، وذلك على الرغم من أن Ultimae تزن 25 كجم أقل من تلك السيارة، ربما بسبب العادم الجديد، والتيتانيوم في محرك SVJ والهيكل الخلفي المصنوع من طراز Centenario والمشتت المرتبط به، ويتميز نظام الدفع الرباعي المنحاز بشدة للخلف (مع تعشيق المحور الأمامي عبر حزمة القابض Haldex فقط عند الضرورة) والتوجيه الرباعي، وكذلك الأمر بالنسبة لصندوق التروس ISR الذي يؤرخ لسيارة أفينتادور بشكل مؤلم أكثر من أي شيء آخر، مع استثناء محتمل لمجموعة مفاتيح المعلومات والترفيه من Audi.

يبلغ سعر سيارة لامبورجيني افينتادور Ultimae نحو 345000 جنيه إسترليني.