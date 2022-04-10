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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات نظافة ليلية وتسليك خطوط الصرف في كفر الشيخ.. صور

جانب من أعمال النظافة
جانب من أعمال النظافة

نظمت الوحدات المحلية بالبرلس وسيدي سالم وسيدي غازي وبلطيم وبيلا والحامول، حملات لرفع المخلفات وأعمال النظافة، ومسح الشوارع، وتسليك خط الصرف الصحي، وصيانة أغطية البالوعات، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتنظيم الحملات التموينية بالمرور الميداني على المحال التجارية والمخابز البلدية والأسواق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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تابع وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال رفع مخلفات القمامة من شوارع المدينة ليلا إلى المقلب الرئيسي، ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية والطريق العام، للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة وتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين مشدداً بالتواصل مع المواطنين ميدانياً.


وتابع عصام القصيف رئيس رئيس مركز ومدينة الحامول، صيانة الإنارة العامة، ورفع الإشغالات تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة، بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين، وتابع صيانة كشافات الإنارة العامة بشوارع المدينة وشارع العاشر من رمضان لتحسين مستوى الإنارة بالمدينة، وصيانة أغطية بلاعات الصرف الصحي للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.


وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، برئاسة جمال ساطور، رئيس مدينة بيلا، حملة موسعة لرفع القمامة والمخلفات والتراكمات بشوارع وأحياء المدينة والقرى، مكلفاً مسئولي النظافة بالمدينة، بشن حملة نظافة موسعة ورفع التراكمات والمخلفات بشوارع السكة الحديد ومحيط محطة السكة الحديد بالمدينة، بجانب حملة النظافة الدورية لرفع تراكمات القمامة والمخلفات وتفريغ المخلفات من الصناديق المخصصة لجمع القمامة والموزعة بشوارع وأحياء المدينة.


تابع على سلامه، رئيس مجلس مدينة سيدي غازي، أعمال تسليك خط الصرف الصحي، وتم التنسيق بين جهاز النظافة والتجميل وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ليتم إصلاح بعض الأخطار اليومية وتسليك بعض الخطوط بشوارع المدينة ورفع مخلفات التطهير في حينه.
 

وأعلن اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، شن المزيد من الحملات التموينية اليومية على المحالّ التجارية والخدمية والأسواق، ومحال بيع اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة بنطاق المركز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتي استهدفت المدينة والقرى، مشدداً بتواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم جهودها في تنظيم الحملات التموينية بالمرور الميداني على المحال التجارية والمخابز البلدية والأسواق وعلي أماكن عرض متطلبات واحتياجات المواطنين ومعارض بيع السلع الرمضانية، وذلك بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة والمتابعة والجهات المعنية، بهدف ضبط الأسواق والقضاء على الغش التجاري والتدليس وظاهرة احتكار المواطنين، مؤكداً تكثيف الحملات التموينية على كافة القطاعات والتي تقدم الخدمات للمواطنين، وأسفرت الحملة عن تحرير ٤ محضر عدم إعلان أسعار، و٣ محضر شهادة صحية، و٣ محاضر نظافة
 

تابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال النظافة العامة ورفع المتولد اليومي من القمامة خلال الفترة الليلية، تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتابع النوبتجية الليلية بالمرور على محطة مياه كيلو وروافع الصرف الصحي بسيدي سالم والمستشفى المركزي بسيدي سالم، للاطمئنان على سير العمل بها والتأكد من حضور النوبتجية الليلية، والقيام بعملها على أكمل وجه.
 

كما أشرف رئيس مركز ومدينة سيدي سالم على التصدي بكل حزم للبناء على الأرض الزراعية بقرية أبو غنيمة، فتم إزالة حالتين تعدي على الأراضي الزراعية في المهد بجمعية قرية أبو غنيمة الزراعية والتعدي في الحالتين عبارة عن مباني بالطوب البلوك بارتفاع ٢ متر الأولى على مساحة ٦٠ متر وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، والثانية على مساحة ١٥متر وتمت الإزالة حتى سطح الأرض وتمت الإزالة بحضور مدير الجمعية ومشرف الحوض ورجال الوحدة المحلية ولودر أهالي وتم مصادرة المواد المستخدمة في البناء.

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