أخبار السيارات.. نظرة شاملة على لامبورجيني افينتادور Ultimae موديل 2022.. ميتسوبيشي توقف الإنتاج والبيع في روسيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تعتبر سيارة لامبورجيني افينتادور Ultimae الجديدة هي الإصدار الأخير الذي يستخدم محرك احتراق خالص بقوة 12 أسطوانة فقط، ولكنها لن تكون الأخيرة حيث ستستخدم النسخة القادمة محرك احتراق مشابهه بدون أي شواحن تيربو ومدعوم بمحرك آخر كهربائي، لتكون السيارة هجينة رسمياً لأول مرة في تاريخ الشركة الإيطالية العريقة.

تمتلك بورشة رؤية مستقبلية لأسطولها المتنامي من السيارات الكهربائية، حيث ترغب الشركة في تلبية كل احتياجات ومتطلبات جزءاً كبيراً في السوق العالمية من السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، وفي اختبار تم إجراؤه مع مشغل الشبكة TransnetBW

شهدت فئة السيارات الصغيرة تراجعاً كبيراً مؤخراً حيث أصبحت الشركات الكبرى تركز على الفئات الآخرى وبصفة خاصة السيارات متعددة الاستخدامات “SUV”، ورغم ذلك تواجدت سيارات صغيرة مميزة حققت نجاحاً كبيراً مؤخراً في الأسواق العالمية مثل Mini Cooper SE.

تسبب الصراع الحالي بين أوكرانيا وروسيا في تعطيل العديد من الصناعات، بما في ذلك قطاع السيارات منذ أكثر من شهر منذ بدء الحرب، وأعلنت العديد من العلامات التجارية تعليق العمليات أو الإنتاج في روسيا، حيث كانت فورد وجاجوار لاند روفر وفولفو أول من أوقف العمل هناك.

كشفت عملاق صناعة السيارات اليابانية "تويوتا" عن أسعار ومواصفات سياراتها الجديدة GR 86، ويبدأ سعر السيارة الفاخرة الجديدة بـ 29.995 جنيه إسترليني، وتتنافس GR 86 مع الإصدارات المتوسطة من شركات منافسة مثل Mazda MX-5.