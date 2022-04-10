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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأحد 10-4-2022

مواد البناء- أرشيفية
مواد البناء- أرشيفية

 

يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء في مصر؛ خاصة أسعار الأسمنت والحديد، خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 10 ابريل عام 2022.

 

أسعار مواد البناء اليوم الأحد 10 - 4- 2022
 

وحسب آخر تحديثات المواقع المتخصصة يستعرض موقع «صدى البلد»، أسعار مواد البناء في مصر اليوم على النحو التالي:

 

أسعار الحديد اليوم

سجل سعر حديد المصريين 20000 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 20000 جنيه للطن، وحديد العتال 19700 جنيها للطن، وسجل حديد بشاي 20000 جنيها للطن.

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سعر حديد المراكبي 19700 جنيه للطن، فيما سجل حديد سرحان سعر 19700 جنيه للطن، وسجل حديد المعادي سعر 19700 جنيه للطن، بينما سجل حديد عطية سعر 19700 جنيه للطن، وحديد العشري سجل سعر 19700 جنيه للطن.

 

أسعار الأسمنت اليوم
 


أسمنت المسلح 1380 جنيها للطن

أسمنت النصر 1350 جنيها للطن

أسمنت المعلم 1350 جنيها للطن

أسمنت وادي النيل 1350 جنيها للطن

أسمنت المخصوص 1375 جنيها للطن

أسمنت سيناء "42.5" 1360 جنيها للطن

أسمنت حلوان 1378 جنيها للطن

أسمنت السويدي 1410 جنيها للطن

أسمنت المسله 1350 جنيها للطن

أسمنت العسكري بني سويف 1350 جنيها للطن

 

أسعار مواد البناء في مصر:

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.
 

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