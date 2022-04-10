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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفير المصري في مالابو يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس غينيا الاستوائية

سفير مصر في مالابو
سفير مصر في مالابو يقدم أوراق اعتماده لرئيس غينيا الاستوائية

قدم السفير حداد عبد التواب الجوهري، سفير جمهورية مصر العربية في مالابو، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية غينيا الاستوائية أوبيانج نجويما مباسوجو، حيث نقل السفير المصري تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الغيني، معربًا عن تقديره لمستوى العلاقات المتميزة بين البلديّن.


واستعرض السفير المصري ما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وغينيا الاستوائية من تطور ملحوظ في العديد من المجالات والتي من أبرزها التعاون في مجال الطاقة والغاز الطبيعى، فضلاً عن الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الزراعة والاخشاب والأدوية.


من جانبه، أشاد الرئيس الغيني بمختلف مجالات التعاون مع مصر، مشيراً إلى استفادة العديد من الطلبة والمتدربين الغينيين بالمنح الدراسية والدورات التدريبية المقدمة إلى الكوادر الغينية من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في مجالات الطب والتمريض والكهرباء والثروة السمكية ومكافحة الإرهاب والعديد من المجالات الأخرى، مؤكدًا أن حكومته تركز على تعزيز التعاون مع دول الجنوب، خاصة الدول التي لديها إمكانيات وخبرات متراكمة في القارة الإفريقية وعلى رأسها مصر.


كما قدم الرئيس الغيني التهنئة لاستضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المُناخ COP27 المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022، مؤكدًا على دعم بلاده للجهود المصرية لاستضافة وإنجاح هذا المؤتمر الدولي الهام.

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