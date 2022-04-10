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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سداسية تشيلسي ليست الأولى .. ساوثهامبتون معتاد على الخسارة بنتائج كبيرة

مباراة تشيلسي وساوثهامبتون
مباراة تشيلسي وساوثهامبتون

خسر فريق ساوثهامبتون أمام نظيره فريق تشيلسي بستة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما فى إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

فريق ساوثهامبتون معتاد على الخسارة بهذه النتائج الكبيرة خلال مشاركته في دورى البريميرليج وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وتلقي فريق ساوثهامبتون يوم ٢٥ أكتوبر عام ٢٠١٩ هزيمة ثقيلة أمام نظيره فريق ليستر سيتي بتسعة أهداف نظيفة فى إطار منافسات بطولة الدوري الانجليزي.

وفي يوم ٢٧ نوفمبر عام ٢٠٢٢ تلقي فريق ساوثهامبتون خسارة أمام نظيره فريق ليفربول برباعية نظيفة فى دورى البريميرليج.

وفي يوم ٢ فبراير عام ٢٠٢١ اكتسح فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق ساوثهامبتون بتسعة أهداف نظيفة فى الدورى الإنجليزى.

وفي كأس الاتحاد الإنجليزي فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره فريق ساوثهامبتون يوم ٢٠ مارس ٢٠٢٢ بأربعة أهداف مقابل هدف.

كان فريق تشيلسي أمطر شباك مضيفه ساوثهامبتون بسداسية بيضاء في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل أهداف "البلوز" كل من الإسباني ماركوس ألونسو في الدقيقة 8 وماسون ماونت هدفين في الدقيقتين 16 و54 والألماني تيمو فيرنر هدفين فى الدقيقتين 21 و 49 والألماني كاي هافرتز في الدقيقة 31.

البلوز نجحوا في تسجيل 3 أهداف في أقل من 10 دقائق، ليقتل المباراة منذ البداية ويبدأ رحلته في النتيجة الكبيرة على ساوثهامبتون صاحب الأرض والجمهور.

سجل ماركوس ألونسو الهدف الأول في الدقيقة الثامنة من زمن المباراة بعد كرة رائعة وصلت إلى ماسون ماونت ليضعها إلى ألونسو بالكعب ويسجل الهدف الأول للفريق.

في الدقيقة 16، استغل ماسون ماونت لاعب البلوز ارتداد الكرة من دفاعات ساوثهامبتون ومن على حدود المنطقة أطلق تصويبة قوية سكنت الزاوية اليمنى لفورستر حارس مرمى ساوثهامبتون.

لم ينتظر تيمو فيرنر سوى 5 دقائق أخرى، وذلك عندما استغل خطأ دفاعي وخطف الكرة من وسط الملعب ليراوغ الحارس ويضعها في المرمى مسجلًا هدف الفريق الثالث في الدقيقة 21 من زمن المباراة.

كاد تيمو فيرنر أن يسجل هدفًا رائعًا في الدقيقة 31 من زمن المباراة عندما راوغ الدفاع وصوبها في المرمى لكنها تصطدم بالقائم الأيسر لتعود لمواطنه كاي هافرتز ليضعها في المرمى مسجلًا الهدف الرابع.

هافيرتز كان أن ينهي الشوط الأول بتسجيل هدف شخصي ثان وخامس للفريق عندما تلقى الكرة في منطقة الجزاء وصوبها لكن فورستر تألق وتصدى لها لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي برباعية نظيفة.

مع الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الثاني من جديد ظهر فيرنر الذي استغل ارتداد الكرة من فورستر بعد تصويبة كانتي ليصوبها في المرمى مسجلًا هدف الفريق الخامس والثاني له.

وسجل تشيلسي الهدف السادس للفريق في الدقيقة 54 من زمن اللقاء سجله ماسون مونت وذلك بعد أن ارتدت الكرة من فورستر بعد تصويبة كاي هافرتز.

وبهذا الفوز العريض، رفع تشيلسي رصيد إلى 62 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد ساوثهامبتون عند 36 نقطة في المركز الـ 13 على جدول ترتيب فرق البريميرليج.

ساوثهامبتون تشيلسي الدوري الإنجليزي كأس الاتحاد الإنجليزي ليستر سيتي

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