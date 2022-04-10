"دور صعب جداً"..مفيد عاشور عن تجسيده شيخ الأزهر بمسلسل الاختيار 3

علق الفنان مفيد عاشور، حول تجسيده لـ دور شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بمسلسل الاختيار 3، قائلاً: "شخصيات المسلسل تاريخية لأنها صنعت فارقاً في تاريخ أمتها، وأثرت فيها بشكل عام سواء سلباً أو إيجاباً .. وسواء كان أديب، أو شاعر، أو سياسي، أو مفكر، أو رجل ديني".

وأضاف مفيد عاشور في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المُذاع على فضائية "الأولى"، أن هناك شخصيات تاريخية غير معاصرة، معقبا: "ده اللي الفنان بيقوم بتمثيلها دون أن يعرف عن شخصيتها سوى المدون في كتب التاريخ، مثل: أحمد عرابي، وسعد زغلول، وصلاح الدين الأيوبي، والنقراشي".

وتابع الفنان أن بذلك يكون الفنان حُر الحركة في أن يتخيل الشخصية كما تحلو له، حيث إن مرجعه هو ما تم تدوينه في كتب التاريخ، والصور، لمعرفة الشكل والزي، وهكذا، معقباً: "وقتها المشاهد مبيبقاش عارف الشخصية دي بتتكلم ازاي أو بتنفعل ازاي ولا بتمشي ازاي ولا أي حاجة .. فبيكون الموضوع أسهل على الفنان".

وأردف مفيد عاشور قائلاً: "لكن انك تمثل شخصية تاريخية معاصرة ده الصعوبة بقى .. لأني بكون محكوم بالشخصية وكيف تتكلم وكيف تنفعل وكيف تجلس، إلخ .. فإنت محاصر إنك توصل الشخصية كما هي موثقة".

واستطرد: "دي صعبة جداً جداً لأن الشخصية مازالت حية .. ولكن أنا يشرفني ويسعدني تجسيد شخصية شيخ الأزهر".