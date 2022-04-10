عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"دور صعب جداً"..مفيد عاشور عن تجسيده شيخ الأزهر بمسلسل الاختيار 3

مفيد عاشور في مسلسل
مفيد عاشور في مسلسل الاختيار 3

علق الفنان مفيد عاشور، حول تجسيده لـ دور شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بمسلسل الاختيار 3، قائلاً: "شخصيات المسلسل تاريخية لأنها صنعت فارقاً في تاريخ أمتها، وأثرت فيها بشكل عام سواء سلباً أو إيجاباً .. وسواء كان أديب، أو شاعر، أو سياسي، أو مفكر، أو رجل ديني".   
وأضاف مفيد عاشور في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المُذاع على فضائية "الأولى"، أن هناك شخصيات تاريخية غير معاصرة، معقبا: "ده اللي الفنان بيقوم بتمثيلها دون أن يعرف عن شخصيتها سوى المدون في كتب التاريخ، مثل: أحمد عرابي، وسعد زغلول، وصلاح الدين الأيوبي، والنقراشي".   
وتابع الفنان أن بذلك يكون الفنان حُر الحركة في أن يتخيل الشخصية كما تحلو له، حيث إن مرجعه هو ما تم تدوينه في كتب التاريخ، والصور، لمعرفة الشكل والزي، وهكذا، معقباً: "وقتها المشاهد مبيبقاش عارف الشخصية دي بتتكلم ازاي أو بتنفعل ازاي ولا بتمشي ازاي ولا أي حاجة .. فبيكون الموضوع أسهل على الفنان".
وأردف مفيد عاشور قائلاً: "لكن انك تمثل شخصية تاريخية معاصرة ده الصعوبة بقى .. لأني بكون محكوم بالشخصية وكيف تتكلم وكيف تنفعل وكيف تجلس، إلخ .. فإنت محاصر إنك توصل الشخصية كما هي موثقة".
واستطرد: "دي صعبة جداً جداً لأن الشخصية مازالت حية .. ولكن أنا يشرفني ويسعدني تجسيد شخصية شيخ الأزهر".

مفيد عاشور شيخ الأزهر الاختيار3 الدكتور أحمد الطيب برنامج التاسعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

طارق شوقي عن مسلسل "دايما عامر": يتناول شئون التعليم المصري بشكل درامي

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

موعد صرف معاشات مايو 2022

انقسام داخل اتحاد الكرة حول هوية مدرب منتخب مصر الجديد

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

متى يجب الصيام على الطفل ؟ الإفتاء تحدد سن الصوم الشرعية

تعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بالدولة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

رانيا يوسف: هذا ما يجذبني نحو الرجل

منى عبد الغني لجمهورها في أحدث ظهور: خلوا بالكم من صحتكم

دعاء مستجاب يوم الجمعة لقضاء الحاجة.. اغتنمه وردده بخشوع

الإعلام الدولي يبرز لقاء الرئيس السيسي بالمراسلين الأجانب وحواره المفتوح

حكم زراعة قلب خنزير في جسد بشري .. تعرف على آراء العلماء

رانيا يوسف تروج لـ "شارع 9" بصور مع أبطال المسلسل Iشاهد

رانيا يوسف تنتهى من تصوير “شارع 9” خلال أيام

لماذا لا تؤدي الحائض الصلوات الفائتة؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

أبو جبل: أهرب من أمي بسبب الأكل..وغيرت رقمي بسبب المعجبات

أحمد موسى: 2011 سببا في رحيل حسن شحاتة من تدريب المنتخب.. فيديو

برشلونة يخطف فوزا +90 من ليفانتي ويعزز موقعه في وصافة الليجا

تحصيل مستحقات الموانئ وشركات التوكيلات الملاحية بالجنيه.. هل يوقف الضغط على الدولار؟

غزو أوكرانيا.. انفجارات عنيفة تهز خاركيف وميكولايف

بعد أريد حلا.. هل يغير فاتن أمل حربي بنود قانون الأحوال الشخصية؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاختيار 3 الحلقة 9.. الرئيس السيسي يرفض الانضمام لجماعة الإخوان.. والقبض على خلية مدينة نصر

مكتوب عليا الحلقة 9.. غيرة متبادلة بين هنادي مهنا وأكرم حسني

تاريخ الكنافة والقطايف.. الأولى صنعها طبيب لسحور معاويةوالثانية تغنى بها ابن الرومي

حوار| شريف سلامة: مبحبش الشخصيات الوهمية .. ولو شوفت سيف الدندراوي مش هسيبه

فيديو

الجمهور شتمني بأمي.. هل يستمر محمد أبو جبل مع الزمالك؟ .. فيديوجراف

كواليس تصميم عروسة لعبة السبيط في الكبير أوي 6 .. فيديوجراف

بعد تفشي أوميكرون وحبسهم في المنزل..سكان شنغهاي يسرقون الطعام من المتاجر.. فيديوجراف

الموقف حساس .. محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده مع ليفربول

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ