غزو أوكرانيا.. انفجارات عنيفة تهز خاركيف وميكولايف

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأحد، بسماع دوي سلسلة من الانفجارات القوية في مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا.

وحسب التقارير الإعلامية الأوكرانية، سمع دوي انفجارات عنيفة في مدينة ميكولايف القريبة من البحر الأسود في الجزء الجنوبي من البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤولون أوكرانيون، إن القوات الروسية قصفت شرق أوكرانيا بقصف عنيف في مطلع الأسبوع، مما أسفر عن مقتل 10 مدنيين، بينهم طفل، وإصابة 11 آخرين حول خاركيف.

وقال أوليج سينيجوبوف، حاكم منطقة خاركيف، على “تيليجرام”: “يواصل الجيش الروسي استهداف المدنيين بسبب عدم تحقيق انتصارات”.

وقالت أوكرانيا إن روسيا حشدت قواتها في الشرق لشن هجوم كبير بعد أن فشلت في السيطرة على أي مدن رئيسية منذ أن شنت غزوها في فبراير.

ودعا القادة الأوكرانيون المدنيين إلى الفرار مع تكثيف روسيا هجومها في شرق البلاد، لكن عشرات الآلاف لم يتمكنوا من الإخلاء.