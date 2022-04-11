شبيه بكائن فضائي.. سمكة غريبة تثير الجدل على أحد الشواطئ الأسترالية.. فيديو

أثار كائن بحري غريب الجدل، عبر السوشيال ميديا بعد انتشارمقطع فيديو له من على شاطىء بوندي بأستراليا.

وشبه الكثيرون، السمكة الغريبة بكائن فضائي كما أن لديها شفاه تشبه شفاه البشر حسب مجلة «نيوزويك» الأمريكية.

وقال درو لامبرت الذي نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي إنه وجد السمكة بالصدفة أثناء قيامه بنزهة برفقة أحد أصدقائه.

وعلّق كثيرون على منشور لامبرت حيث قال أحدهم إنه سمكة قرش بدون زعنفة في الظهر، بينما أضاف آخر أنه قرش خضع لعملية بوتوكس.

من جانبها، أوضحت لاتيتيا حنان، خبيرة الأسماك في مركز الحياة البحرية في سيدني بأستراليا، أن المخلوق البحري عبارة عن سمكة من عائلة تعرف باسم «الاسمبرانتشي».

وأضافت أن الاسمبرانتشي تتميز بقضمها لأشياء تفوق قدرتها على المضغ، وقد يكون هذا ما حدث مع الكائن الظاهر في الفيديو.

وأكدت لاتيتيا أن المظهر المتضخم للكائن البحري يرجع إلى عملية التحلل التي يصدر عنها غازات تؤدي للانتفاخ.

ولفتت إلى أن أستراليا تعد موطناً لهذا النوع من الأسماك والذي يعيش في بوندي منذ 20 عاماً ولم ير شيئاً مشابهاً لهذا المخلوق من قبل.