عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شبيه بكائن فضائي.. سمكة غريبة تثير الجدل على أحد الشواطئ الأسترالية.. فيديو

شبيه بكائن فضائي..سمكة
شبيه بكائن فضائي..سمكة غريبة تثير الجدل على أحد الشواطئ

أثار كائن بحري غريب الجدل، عبر السوشيال ميديا بعد انتشارمقطع فيديو له من على شاطىء  بوندي بأستراليا. 

وشبه الكثيرون، السمكة الغريبة بكائن فضائي كما أن لديها شفاه تشبه شفاه البشر حسب مجلة «نيوزويك» الأمريكية. 

عمرها أكثر من 60 عاما.. حكاية أضخم سمكة شيطان بالغردقة

صيد مذهل.. سمكة قرش حية رغم فقدها أكثر من نصف جسدها.. فيديو

وقال درو لامبرت الذي نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي إنه وجد السمكة بالصدفة أثناء قيامه بنزهة برفقة أحد أصدقائه. 

وعلّق كثيرون على منشور لامبرت حيث قال أحدهم إنه سمكة قرش بدون زعنفة في الظهر، بينما أضاف آخر أنه قرش خضع لعملية بوتوكس.

من جانبها، أوضحت لاتيتيا حنان، خبيرة الأسماك في مركز الحياة البحرية في سيدني بأستراليا، أن المخلوق البحري عبارة عن سمكة من عائلة تعرف باسم «الاسمبرانتشي».

وأضافت أن الاسمبرانتشي تتميز بقضمها لأشياء تفوق قدرتها على المضغ، وقد يكون هذا ما حدث مع الكائن الظاهر في الفيديو.

وأكدت لاتيتيا أن المظهر المتضخم للكائن البحري يرجع إلى عملية التحلل التي يصدر عنها غازات تؤدي للانتفاخ.

ولفتت إلى أن أستراليا تعد موطناً لهذا النوع من الأسماك والذي يعيش في بوندي منذ 20 عاماً  ولم ير شيئاً مشابهاً لهذا المخلوق من قبل.

 

 

كائن بحري شاطىء بوندي السمكة الغريبة كائن فضائي سمكة قرش الاسمبرانتشي البحرية عملية التحلل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

موعد صرف معاشات مايو 2022

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

الاختيار 3 الحلقة 9.. فيديو مسرب بين خيرت الشاطر ومحمد مرسي يكشف حجم التأمر على مصر

طارق شوقي عن مسلسل "دايما عامر": يتناول شئون التعليم المصري بشكل درامي

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

انقسام داخل اتحاد الكرة حول هوية مدرب منتخب مصر الجديد

متى يجب الصيام على الطفل ؟ الإفتاء تحدد سن الصوم الشرعية

ترشيحاتنا

تايمز: السويد وفنلندا تستعدان للانضمام إلى حلف الناتو هذا العام

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يواصل تقديم الخدمات المجانية للمرضى

مصرع شاب وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم مروع بالدقهلية

هشام نصر: هناك تعمد لتشويه صورتي في الزمالك.. ولا أعلم سبب تحويلي للتحقيق

شبيه بكائن فضائي.. سمكة غريبة تثير الجدل على أحد الشواطئ الأسترالية.. فيديو

مدحت شلبي وحزلقوم وأطاطا في رمضان.. مجدي الكومندو هيبهرك بتقليده للمشاهير.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

الاختيار 3 الحلقة 9.. الرئيس السيسي يرفض الانضمام لجماعة الإخوان.. والقبض على خلية مدينة نصر

بعد أريد حلا.. هل يغير فاتن أمل حربي بنود قانون الأحوال الشخصية؟

مكتوب عليا الحلقة 9.. غيرة متبادلة بين هنادي مهنا وأكرم حسني

فيديو

جدتها مصرية.. من هي مارين لوبان مرشحة الانتخابات الفرنسية الرئاسية؟

الجمهور شتمني بأمي.. هل يستمر محمد أبو جبل مع الزمالك؟ .. فيديوجراف

كواليس تصميم عروسة لعبة السبيط في الكبير أوي 6 .. فيديوجراف

بعد تفشي أوميكرون وحبسهم في المنزل..سكان شنغهاي يسرقون الطعام من المتاجر.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ