امتلكت القلوب بصوتها الملائكي.. وفاة المنشدة الشابة مريم شبل

نعى الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين، المنشدة مريم شبل التي وافتها المنية اليوم بعد صراع مع السرطان.

بنتي في ذمة الله

وقال التهامي في في بيانه "لا حول ولا قوة إلا بالله، طول عمري أكتب بوستات أشيد فيها بأولادي وبناتي المنشدين فرحان بيهم، في كل لحظة قضيناها في مدح سيدنا النبي صلي الله عليه وسلم، فرحان بتخرجهم ونجاحهم وتألقهم في كل المحافل، وعمري ماكنت أتخيل إني أكتب بوست أنعي فيه بنت من بناتي العزيزات علي قلبي، مريم علاء شبل بنتي في ذمة الله، ربنا يرحمها ويصبرنا ويصبر زوجها وأهلها»

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