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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مريم شبل.. مادحة الرسول.. توفيت بالسرطان ونعاها الشيخ التهامي ورئيس جامعة المنوفية..صور

وفاة مريم شبل
وفاة مريم شبل

 

وسط حالة من الصدمة أعلن وفاة الشابة مريم شبل ابنة مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية والمعروف عنها مادحة الرسول حيث كانت تتميز بعذوبة صوتها حيث كانت ضمن شباب الموسيقي العربية في المنوفية وكورال الجامعة.

 

وانتشرت كلمات النعي علي صفحات الفيس بوك بين زملاءها، حيث أصدر رئيس جامعة المنوفية الدكتور عادل مبارك ينعي فيها وفاة طالبة جامعة المنوفية جاء كالاتي " عزاء واجب

يتقدم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بخالص العزاء والمواساة فى وفاة الطالبة مريم شبل بالفرقة الرابعة كلية الآداب.. داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.".

كما أصدر الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين نعي علي صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك " لا حول ولا قوة إلا بالله ، طول عمري أكتب بوستات أشيد فيها بأولادي وبناتي المنشدين  فرحان بيهم ، في كل لحظة قضيناها في مدح سيدنا النبي صلي الله عليه وسلم . فرحان بتخرجهم  ونجاحهم وتألقهم في كل المحافل ، وعمري ماكنت أتخيل إني أكتب بوست أنعي  فيه بنت من بناتي العزيزات علي قلبي .

مريم علاء شبل بنتي في ذمة الله ،

ربنا يرحمها ويصبرنا ويصبر زوجها وأهلها " .

وتنتمي مريم الي مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية وطالبة . الفرقة الرابعة بكلية الآداب بجامعة المنوفية ومتزوجة منذ عامين من الدكتور مصطفي العجيمي المدرس بقسم الموسيقي العربية.

مادحة الرسول محافظة المنوفية المنوفية شبين الكوم الشيخ محمود التهامى

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