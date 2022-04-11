رئيس بنك الطعام: دورنا في التوعية متواجد منذ 10 سنوات بالشراكة مع منظمة الفاو

تحدث محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام، عن مشروع قانون لتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به، والذي تقدمت به النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الأيام القليلة الماضية، مقترحا الزام الفنادق بوضع ملصقات توعية بمسألة هدر الطعام.

جاء ذلك خلال صالون التنسيقية السياسي الذي تديره النائبة نشوى الشريف، بعنوان «قانون مكافحة إهدار الطعام.. سياسات جديدة لمواجهة الأزمة» من أجل اجراء مناقشة حول مشروع قانون مكافحة إهدار الطعام، الذي تقدمت به النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.



وأكد سرحان خلال حديثه على ضرورة تقديم تحفزيات للملتزمين باشكالية هدر الطعام ، منوها أن القانون لبى هذا الامر واستهدف فرض الغرامات مستبعدا العقوبات السالبة للحرية .

وتحدث محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام، على دور المواطن في مواجهة ظاهرة هدر الطعام، لافتا النظر إلى ضرورة وجود توعية مجتمعية لإيقاظ تلك المسؤولية داخل الفرد بأن هذا الإهدار يتسبب في ضرر غيرك، ومؤكدا على ان ظاهرة التغير المناخي تتفاقم بفعل الإهدار الكبير في الطعام، وذلك بسبب الانبعاثات التي تحدثها وأثرها على التربة وغيرها.

ونوه ان بنك الطعام يعمل على توعية المواطنين منذ عشر سنوات، مضيفا:" نعمل بالشراكة مع منظمة الفاو لنبعث رسائل للمواطنين في كيفية استهلاك الطعام".