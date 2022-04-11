قفزوا من الطابق الرابع.. ماذا حدث في حريق شقة الهرم؟

شرحت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإشراف اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، ملابسات إصابة 3 أشخاص في حريق شقة سكنية بمنطقة الهرم.

بلاغا تلقته شرطة النجدة في الجيزة، أفاد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم في الجيزة، وعلى الفور تم الدفع بسيارتين إطفاء مصحوبة بسيارات إسعاف إلي موقع البلاغ.

وبالانتقال كشفت المعاينة الأولية اندلاع النيران داخل شقة سكنية في أحد العقارات بالطابق الرابع، وتمكنت وحدات الحماية المدنية في الجيزة من السيطرة على الحريق.

وتبين من التحريات التي باشرها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أنه فور إشتعال النيران في الشقة، قفز من شرفتها 4 أشخاص.

كما كشفت التحريات، إصابة 3 أشخاص بينهم طفل بكسور وكدمات متفرقة في الجسد، إثر قفزهم من الشقة.

تم نقل المصابين إلي المستشفى لتلقى العلاج، وتباشر جهات التحقيق التحقيقات في أسباب اندلاع النيران كما تستمع لأقوال المصابين.

وأمر اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير المحضر اللازم عن الواقعة.