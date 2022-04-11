عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الملك: أرفض تعيين مدرب مصري لتدريب منتخب مصر.. وفايلر "كورته حلوة"

فايلر
فايلر

أكد أحمد عيد عبد الملك لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، أنه يرفض تعيين مدير فني مصري، مدربا لمنتخب مصر، خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.


وتابع عبد الملك، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج “بوكس تو بوكس” المذاع على فضائية ETC، نحتاج إلى مدرب أجنبي لديه خبرات كبيرة وخطة لتطوير منتخب مصر، مشددا أنه لا يوجد مدرب مصري لديه إمكانيات تؤهله لتدريب منتخب مصر.


وأضاف عبد الملك، حسام حسن وإيهاب جلال غير مؤهلين لتدريب منتخب مصر".


وأتم عبد الملك:" أدعم تعاقد منتخب مصر مع رينيه فايلر مدرب الأهلي السابق، لأنه يقدم كرة قدم هجومية جيدة".

أحمد عيد عبد الملك منتخب مصر نادي الزمالك كارلوس كيروش رينيه فايلر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

موعد صرف معاشات مايو 2022

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

حريق يلتهم محلا تجاريا في شبرا مصر.. صور

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

طارق شوقي عن مسلسل "دايما عامر": يتناول شئون التعليم المصري بشكل درامي

ترشيحاتنا

لأصحاب المهن الحرة.. احذر غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حال عدم إصدارك للفاتورة الإلكترونية

محو أمية 4 أشخاص شرط الحصول علي شهادة التخرج بأداب عين شمس

دعاء اليوم العاشر من رمضان.. اللهم اقض حاجتي فإنك عليها قادر

تعرف على سعر شراء وبيع الريال السعودى اليوم الاثنين 11-4-2022

وزير الأوقاف يوجه رسالة للمواطنين بشأن صلاة التراويح في المساجد.. تفاصيل

ذكرى انتصارات العاشر من رمضان|حكاية البطل يوسف عوف خصص العدو طائرة لاستهدافه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سمكة جمبري تنظف أسنان غواص باحترافية |فيديو

مصطفي قمر يتألق في خيمة رمضانية بحضور كامل العدد.. صور

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

الاختيار 3 الحلقة 9.. الرئيس السيسي يرفض الانضمام لجماعة الإخوان.. والقبض على خلية مدينة نصر

فيديو

جدتها مصرية.. من هي مارين لوبان مرشحة الانتخابات الفرنسية الرئاسية؟

الجمهور شتمني بأمي.. هل يستمر محمد أبو جبل مع الزمالك؟ .. فيديوجراف

كواليس تصميم عروسة لعبة السبيط في الكبير أوي 6 .. فيديوجراف

بعد تفشي أوميكرون وحبسهم في المنزل..سكان شنغهاي يسرقون الطعام من المتاجر.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ