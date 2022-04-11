عبد الملك: أرفض تعيين مدرب مصري لتدريب منتخب مصر.. وفايلر "كورته حلوة"

أكد أحمد عيد عبد الملك لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، أنه يرفض تعيين مدير فني مصري، مدربا لمنتخب مصر، خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.



وتابع عبد الملك، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج “بوكس تو بوكس” المذاع على فضائية ETC، نحتاج إلى مدرب أجنبي لديه خبرات كبيرة وخطة لتطوير منتخب مصر، مشددا أنه لا يوجد مدرب مصري لديه إمكانيات تؤهله لتدريب منتخب مصر.



وأضاف عبد الملك، حسام حسن وإيهاب جلال غير مؤهلين لتدريب منتخب مصر".



وأتم عبد الملك:" أدعم تعاقد منتخب مصر مع رينيه فايلر مدرب الأهلي السابق، لأنه يقدم كرة قدم هجومية جيدة".