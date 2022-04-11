أوكرانيا: موسكو تحشد كل جهودها لمنع وصول إمدادات الأسلحة إلينا

أعلن وزير خارجية أوكرانيا، دميتري كوليبا، اليوم الإثنين، أن موسكو تحشد كل جهودها لتقويض إمدادات الأسلحة لكييف.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت، أمس الأحد، أنها مستعدة لخوض معركة كبيرة في شرق البلاد، الهدف الذي يشكل أولوية لدى موسكو، بينما يتواصل إجلاء المدنيين خوفاً من هجوم وشيك في هذه المنطقة.

وأوضح ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني أن "أوكرانيا مستعدة للمعارك الكبيرة ويجب أن تكسبها بما في ذلك في دونباس"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء "إنترفاكس --أوكرانيا".

وأضاف "عندما يحدث ذلك سيكون لأوكرانيا موقف أقوى في المفاوضات وهذا يسمح لها بفرض بعض الشروط"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وبعدما سحبت قواتها من منطقة كييف وشمال أوكرانيا، جعلت روسيا أولويتها في دونباس التي يسيطر الانفصاليون الموالون لها على جزء منها منذ 2014.

ومن جانبه، تعهد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الأحد، بأن الولايات المتحدة ستمد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها في مواجهة الغزو الروسي.

وشدد على أن القوات الروسية تستهدف المدنيين في أوكرانيا "بشكل منهجي"، وترتكب "جرائم حرب".

واتهم سوليفان، خلال مداخلة على شبكة "سي إن إن"، القائد الجديد للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، بأنه "سيرتكب جرائم وهجمات وحشية في حق المدنيين الأوكرانيين".

كما حمل مستشار الأمن القومي الأمريكي، الكرملين، مسؤولية استهداف المدنيين في أوكرانيا.