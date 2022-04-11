الونش يخضع لعملية جراحية الأسبوع المقبل

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر والزمالك الأسبق، أن محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأبيض والفراعنة، سيخضع لجراحة الغضروف الأسبوع المقبل.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك اتجاه لخضوع محمود حمدي الونش لعملية جراحية في الغضروف، واللاعب لديه أزمة في ركبته، وكان يريد الخضوع لعملية جراحية قبل مباراة بيراميدز وفيريرا رفض".

أضاف: "لكن بنسبة كبيرة الونش سيخضع لعملية جراحية في الغضروف خلال الفترة المقبلة، الأسبوع المقبل على أقصى تقدير".

وختم حديثه قائلا: "مباراة فاركو صعبة، ومدرب فاركو يعرف فيريرا جيدا ولابد من فوز الزمالك في ظل ضغط المباريات وانشغال الأهلي بأفريقيا، وفيريرا قال ذلك للاعبي الزمالك".