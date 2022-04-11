عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الونش يخضع لعملية جراحية الأسبوع المقبل

الونش
الونش

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر والزمالك الأسبق، أن محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأبيض والفراعنة، سيخضع لجراحة الغضروف الأسبوع المقبل.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك اتجاه لخضوع محمود حمدي الونش لعملية جراحية في الغضروف، واللاعب لديه أزمة في ركبته، وكان يريد الخضوع لعملية جراحية قبل مباراة بيراميدز وفيريرا رفض".

أضاف: "لكن بنسبة كبيرة الونش سيخضع لعملية جراحية في الغضروف خلال الفترة المقبلة، الأسبوع المقبل على أقصى تقدير".

وختم حديثه قائلا: "مباراة فاركو صعبة، ومدرب فاركو يعرف فيريرا جيدا ولابد من فوز الزمالك في ظل ضغط المباريات وانشغال الأهلي بأفريقيا، وفيريرا قال ذلك للاعبي الزمالك".

ميدو الزمالك الونش محمود حمدي الونش منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف معاشات مايو 2022

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

تفاصيل جلسة الخطيب مع موسيماني بعد الهزيمة من المصري في الدوري

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 11-4-2022

ترشيحاتنا

بعد رحيل كيروش.. ما مصير فينجادا في اتحاد الكرة؟

التعليم تعلن أسماء الفائزين بمسابقة "مصر في عيون أبنائها "

صلاة الضحى.. هل صلاها النبي؟.. 7 أسرار ينبغي معرفتها

الاختيار 3 الحلقة التاسعة| كيف واجه السيسي محاولات مرسي لضمه للجماعة ؟

تفاصيل جلسة الخطيب مع موسيماني بعد الهزيمة من المصري في الدوري

عيار 21 بـ1000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 11 أبريل 2022|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفلة أوكرانية تكتب رسالة بدموع الألم بعد مقتل والدتها في القصف الروسي| شاهد

برفع 200 كجم حديد.. امرأة تتفوق على الرجال داخل الجيم.. شاهد

بالإندومي.. شاهد حلاق يصنع تسريحات شعر غريبة من الطعام

شاهد.. تساقط قطع معدنية غريبة من السماء يثير الرعب

فيديو

جدتها مصرية.. من هي مارين لوبان مرشحة الانتخابات الفرنسية الرئاسية؟

الجمهور شتمني بأمي.. هل يستمر محمد أبو جبل مع الزمالك؟ .. فيديوجراف

كواليس تصميم عروسة لعبة السبيط في الكبير أوي 6 .. فيديوجراف

بعد تفشي أوميكرون وحبسهم في المنزل..سكان شنغهاي يسرقون الطعام من المتاجر.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ