من بينهم 61 فرنسيا.. تنشيط السياحة بالسويس يستقبل باخرة بالسخنة

استقبل مكتب هيئة تنشيط السياحة بالسويس صباح اليوم الباخرة السياحية

M/ y le bellot بميناء السخنة القادمة من ميناء العقبة.



كان على متن السفينة التى تجوب خليجى السويس والعقبة فوج سياحى طلب من منظمى الرحلة تنظيم رحلة لهم لزيارة المعالم الأثرية.



تم استقبال ٨٦ سائحا من بينهم ٦١ سائحا فرنسيا وسط مراسم الترحيب بهم وتوزيع النشرات المصورة للمعالم الأثرية عليهم.

توجه الفوج السياحى للقاهرة بصحبة مندوب الوكيل السياحي المصرى لبدء رحلة سريعة لزيارة معالم القاهرة ومنها الأهرامات بالجيزة ثم العودة مساءً للحاق بالباخرة قبل عبورها قناة السويس للتوجه إلى جزيرة رودس باليونان.