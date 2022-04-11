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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من بينهم 61 فرنسيا.. تنشيط السياحة بالسويس يستقبل باخرة بالسخنة

صدى البلد

استقبل مكتب هيئة تنشيط السياحة بالسويس صباح اليوم الباخرة السياحية 
M/ y  le bellot  بميناء السخنة القادمة من ميناء العقبة.


كان على متن السفينة التى تجوب خليجى السويس والعقبة فوج سياحى طلب من منظمى الرحلة تنظيم رحلة لهم لزيارة المعالم الأثرية. 


تم استقبال ٨٦ سائحا من بينهم ٦١ سائحا فرنسيا وسط مراسم الترحيب بهم وتوزيع النشرات المصورة للمعالم الأثرية عليهم. 

 

توجه الفوج السياحى للقاهرة بصحبة مندوب الوكيل السياحي المصرى لبدء رحلة سريعة لزيارة معالم القاهرة ومنها الأهرامات بالجيزة ثم العودة مساءً للحاق بالباخرة قبل عبورها قناة السويس للتوجه إلى جزيرة رودس باليونان.

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