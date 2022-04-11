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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم بني سويف يفتتح معرض العلوم بمدرسة الديوان الخاصة

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم ببني سويف

افتتح محمد عبدالتواب، وكيل تعليم بني سويف، فعاليات معرض العلوم بمدرسة الديوان الخاصة بحضور احمد عزت مدير عام إدارة بني سويف التعليمية وخالد فتح الباب رئيس مجلس إدارة المدرسة وداليا الإمام مدير المدرسة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتفعيل الأنشطة التربوية التي تهدف إلى بناء شخصية الطلاب وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب.
وفي كلمته أشاد " عبد التواب " بالمعرض وطرق العرض وموهبة الطلاب المشاركين في المعرض معرباً عن سعادته بتواجده بين الطلاب الموهوبين والمبدعين مشيدا بأدائهم الرائع.
وأكد على أهمية الأنشطة التربوية وأنها ركيزة أساسية في بناء وتكوين شخصية الطلاب وتنميتها بمختلف جوانبها الاجتماعية والعقلية والنفسية كما تسهم في تنمية السمات الشخصية والعادات السلوكية لدى الطلاب وتنمية مهارات التفكير الإبداعي والإنساني وخلق جيل قيادي مبدع قادر على تحمل المسئولية الكاملة ومواجهة التحديات موجها الشكر والتقدير لكل من اجتهد وساهم في نجاح هذا العمل الرائع.
وطالب " عبد التواب " التركيز على الأنشطة التي تهدف إلى اكتشاف الموهوبين وتنمية وصقل مهاراتهم في كافة المجالات تماشياً مع رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلى بناء الإنسان المصري

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وتضمن المعرض العديد من الوسائل التعليمية والمجسمات التي تخدم مادة العلوم والتي قام التلاميذ بتصميمها من خامات البيئة والتي تسهم في توصيل المعلومة الصحيحة بسهولة ويسر

المعرض وزارة التربية والتعليم بني سويف التربية والتعليم التلاميذ الوسائل التعليمية مجلس إدارة المدرسة

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