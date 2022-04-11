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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شباب ورياضة الشرقية تنظم ندوة تثقيفية احتفالاً بانتصارات العاشر من رمضان

ندوات توعوية
ندوات توعوية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزاره الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت المديرية بتنظيم ندوة تثقيفية بعنوان " بطولات خالده " بمركز شباب بني عامر التابع لإدارة شباب الزقازيق بحضور 35 شاب وفتاه من أبناء القرية في المرحلة السنية بين 8 -38 عام  وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة.

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أوضح وكيل وزاره الشباب والرياضة قيام محمد سلامة مهدي مدير مدرسة الشيخ أبو هاشم للتعليم الأساسي بتقديم الندوة والتي تحدث فيها عن تحرير سيناء بدأيه من انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وحتي استرداد اخر جزء من أرض سيناء الغالية وذلك بهدف تنمية الوعي لدى الحضور بمختلف أعمارهم السنية وتوضيح بطولات جنود مصر البواسل خلال حرب أكتوبر وكذلك التأكيد على الدروس المستفادة التي يجب أن يكتسبها الجميع من الحرب والتضحية من أجل الدفاع عن الوطن ، لافتا إلي أنه في نهاية الندوة تم طرح أسئلة علي الحضور وتوزيع جوائز علي الفائزين.

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