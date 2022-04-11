الجميع يعاني.. ارتفاع معدل التضخم في التشيك

ارتفع معدل التضخم في التشيك بأسرع وتيرة منذ 24 عامًا خلال شهر مارس الماضي 2022، في ظل الطلب المحلي القوي وارتفاع الأسعار عالميًا .



وأفاد مكتب الإحصاء في براغ اليوم الإثنين 11 أبريل 2022، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 7ر12 في المئة مقارنة بالعام الماضي بأسرع وتيرة منذ شهر مايو 1998.



وتواجه جمهورية التشيك ارتفاعًا لمعدل التضخم فوق الهدف الذي حددته الحكومة، وذلك بسبب إجراءات الإغلاق لمواجهة جائحة كورونا وعرقلة سلاسل الإمداد، في حين سعى البنك المركزي لخفض ارتفاع أسعار المستهلكين من خلال رفع معدل الفائد بواقع 475 نقطة أساسية منذ يونيو الماضي.

كما ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلك في الصين خلال شهر مارس الماضي، بينما تراجع معدل تضخم أسعار المنتجين (الجملة).



وأوضح مكتب الإحصاء الوطني في الصين أن معدل تضخم أسعار المستهلك ارتفع إلى 5ر1 في المئة خلال الشهر الماضي مقابل 9ر0 في المئة خلال فبراير الماضي، في حين استقر معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبًا عند مستوى 1ر1 في المئة خلال مارس الماضي.



وتراجعت أسعار الغذاء خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر1 في المئة، بينما ارتفع سعر السلع غير الغذائية بنسبة 2ر2 في المئة خلال الفترة ذاتها.



وانخفض معدل تضخم أسعار الجملة إلى 3ر8 في المئة خلال مارس الماضي مقابل 8ر8 في المئة خلال فبراير الماضي.