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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الغربية: بدأنا تطوير مصنع تدوير القمامة بالمحلة لاستيعاب 700 طن يوميا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أصدرت محافظة الغربية، بيانا أعلنت فيه في إطار حرص محافظة الغربية على تطوير منظومة جمع وتدوير المخلفات الصلبة، مضيفة: بدأت المحافظة منذ عدة أشهر مشروع تطوير مصنع تدوير القمامة بالمحلة، بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة والذي شمل الانتهاء من تطوير وتجديد ٤ خطوط للتدوير بالمصنع بقيمه ١٠ مليون جنيه، إلى جانب تركيب خط تدوير كوري جديد بطول ٧٠ متر وبطاقة تدوير ٢٠ طن / ساعة ، ليصبح إجمالي قدرة التدوير بالمصنع تفوق القدرة المطلوبة لاستيعاب المتولد اليومي والمقدر بحوالي  ٧٠٠ طن / يوم.

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وقامت وزارة التنمية المحلية ، بتكليف الهيئة العربية للتصنيع بنقل التراكمات المتواجدة بالمصنع، والتي كانت تقدر بحوالي ٢٨٠ ألف طن وكانت تعوق تركيب الخط الجديد وإنشاء بعض المباني الخدمية بالمصنع، وقد تم رفع ٢٣٠ ألف طن ومتبقي ٥٠ ألف طن من التراكمات إلى جانب المتولد اليومي الذي كان ينقل إلى المصنع، والذي كان يعوق عمليات التطوير ويفوق قدرة عمليات نقل التراكمات، لذا فإن الأمر استلزم البحث عن نقطة بديلة لوضع المتولد اليومي لحين الانتهاء من نقل كافة التراكمات القديمة وتفريغ مصنع التدوير من أي تراكمات، وعليه فقد تم اختيار نقطة تبعد عن أقرب تجمع سكني ، بمسافة لا تقل عن ٢ كم لوضع المتولد اليومي من القمامة بشكل مؤقت، لحين نهو أعمال نقل التراكمات وتركيب الخط الجديد والذي يستلزم شهرين فقط يتم بعدها استقبال المتولد اليومي بالمصنع وبدء تشغيله بطاقته الكاملة.

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وجه المحافظ، أسطول نقل المخلفات بالمحلة وبعض المراكز الأخرى بالمحافظة لنقل التراكمات من النقطة البديلة إلى المدفن الصحي بالسادات وذلك بشكل يومي لحين نهو الأعمال بمصنع التدوير علماً بأن النقطة البديلة سوف يتم اخلاءها تماما وتجميلها خاصة وأنها ضمن مشروع تطوير كورنيش المحلة والمحور المروري الجديد المؤدي إلى الطريق الدائري المحلة - سمنود.

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وأكدت المحافظة أنها تعمل من أجل الصالح العام، ومن أجل تطوير كامل لمنظومة النظافة بالمحلة والتي سوف يشعر بها أهالي المحلة ، فور البدء في تشغيل مصنع التدوير بعد الانتهاء من تجديده.

الغربية محافظة الغربية منظومة النظافة الهيئة العربية للتصنيع تدوير المخلفات المخلفات التنمية المحلية

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