مصرية تشارك فى القمة العالمية لرائدات الأعمال بالهند

شاركت الدكتورة أمنية فهمى ، رئيسة مؤسسة مسيرة للتنمية ونائب رئيس المجلس المصرى الرومانى ، فى القمة العالمية لرائدات الأعمالفي الهند - ميهاي براداش - بوبال مؤخرا.

وناقش المؤتمر خلال جلساته النمو المستدام لريادة الأعمال النسائية وتعزيز الصادرات، وقد تم تكريم الدكتورة أمنية كرائدة أعمال وحصلت على جائزة MAWE للإنجازات العالمية كرائدة أعمال.

وتحدثت الدكتورة أمنية عن تمكين المرأه كاهم هدف لتحقيق هدف التنميه المستدامة وهو المساواة بين الجنسين ودعم المرأة في المجالات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية ولتحقيق ذلك يجب ان يكون هناك دعم من الحكومات.

كما تحدثت عن الوضع في مصر حاليا و دعم الحكومه المصريه للمرأه فى كافة المجالات و أصبحت الفرصه الان للجميع بالكفاءة دون تمييز قائم على الجنسين.



وأضافت : أطلق الرئيس السيسي ، مبادرة بتخصيص 200 مليار جنيه بفائدة منخفضة للمشروعات و تشجيع التصدير وإشراك المرأة و الشباب في العملية الإنتاجية، وأهمية اهتمام الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بهذه المشروعات.

وتابعت: لقد بدأنا كمؤسسة مسيرة للتنمية والمجلس المصري الروماني للأعمال، بالتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة و المتوسطة في جمعية رجال الأعمال المصرين وشركتي في مصر ورومانيا وبالتعاون مع الحكومة بالتشجيع للتسويق لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بإقامة معارض خارج مصر وركزنا على شرق أوروبا في رومانيا وبلغاريا وكان لها مردودا ناجحا جدا، ولكن توقفنا لفترة بسبب جائحه كورونا، و قد أنتهزنا فرصه وجودنا في الهند للاتفاق لتنظيم معرض في الهند وفي بعض الدول المشاركة في المؤتمر وأيضا اقامه معارض لمنتجات هذه الدول في مصر.

ونوهت : " لكي ننجح في تذليل الحواجز يجب ان يكون هناك مشاركة ثلاثية والسعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ والتي اهم بنودها المساواة بين الجنسين.