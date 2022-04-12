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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الإيد الشقيانة.. مزارعو الفيوم يعملون في أراضيهم رغم الصيام ودرجة الحرارة.. شاهد

رغم الصوم والحرارة..
رغم الصوم والحرارة.. الفلاح يعمل فى الزراعات

بالرغم من الصيام وارتفاع حرارة الجو وأشعة الشمس، إلا أن معظم المزارعين بمحافظة الفيوم يتواجدون فى أراضيهم الزراعية، منهم من يحصد الزرع والآخر يسقيه بالمياه، ويستمرون فى زراعتهم طوال اليوم رغم الصيام وارتفاع درجة الحرارة.

يقول عاطف الجرداوى، مزارع بالفيوم: “أستيقظ من نومى صباحا وأتوجه إلى أرضى، لأتابع المحاصيل الزراعية داخل الحقول، وأحيانا أقوم بنفسى بحصاد الثوم والبصل والبرسيم ، حيث إن الأرض الزراعية هى مصدر رزقى ودخل للأسرة”.

فيما قال سعيد جابر الدش، مزارع من حى دارالرماد بمدينة الفيوم: “أقوم بزراعة أرضى الزراعية بالخضراوات والتين الرمادى، وأحيانا الفول الحراتى والبصل”.

وأضاف: “أحرص على الذهاب مبكرا إلى أرضى الزراعية، فأقوم برى الزراعات بالمياه، وأحيانا أقوم بحصاد المحاصيل الزراعية، لأننى متزوج وأعول 3 أبناء، وبحاجة إلى مصاريف”.

وأوضح حسنى أحمد، مزارع بحى دار الرماد بالفيوم: “رغم الصوم وارتفاع حرارة الجو، إلا أننى أذهب إلى الزراعات مبكرا، حيث أصلي الفجر، ثم أتوجه لحقلى، أنظف الحشائش من المحاصيل الزراعية ، وأحيانا أقوم بحصائد المحاصيل الزراعية، لأن الأرض الزراعية بحاجة لمن يرعاها بنفسه دون الاعتماد على تأجير عمال”.

وأكد أن “العمل فى شهر رمضان أكثر من رائع ، ويجعلنا لا نشعر بمشقة الصوم، ولا بحرارة الجو خلال هذا الشهر الكريم، الذى أنزل فيه القرآن الكريم على رسوله العظيم”.

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