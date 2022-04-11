شريف مدكور بعد تجربة القفز بالمظلة: مكنتش متوقع أني هبقي جوه السحاب

حل الإعلامي شريف مدكور، ضيف في برنامج " نجوم السما " المذاع على قناة " أون اي ".

وكشفت شريف مدكور عن حبه لخوض التجارب الجديدة والمغامرة باستمرار، مردفا:" بعيش الوقت وبحب أعيش المغامرة بدون ما أفكر".

وعن تجربة القفز بالمظلة، قال مدكور،: أحلى شيء الجزء اللي دخلنا جوا السحابة، لم أكن متوقعا أن أكون داخل السحابة كانت فظيعة، وفي أي مغامرة أعيش الوقت ولا يهمني".

وأوضح شريف مدكور، عن حبه لمحافظة الإسماعيلية، مضيفا:" حاولوا تزوروا محافظة الإسماعيلية لانها من أجمل المحافظات في مدن القناة وكان نفسي نكون في الصيف عشان اروح بقفصين مانجا".

وعن تجربة القفز بالمظلة، قال مدكور،: أحلى شيء الجزء اللي دخلنا جوا السحابة، لم أكن متوقعا أن أكون داخل السحابة كانت فظيعة، وفي أي مغامرة أعيش الوقت ولا يهمني".

وأوضح شريف مدكور، عن حبه لمحافظة الإسماعيلية، مضيفا:" حاولوا تزوروا محافظة الإسماعيلية لانها من أجمل المحافظات في مدن القناة وكان نفسي نكون في الصيف عشان اروح بقفصين مانجا".