حلمي عبدالباقي في برنامج خط أحمر.. ذكاء عمرو دياب أكبر من موهبته وعملنا سويا لفترة طويلة.. وترشحي لمجلس الموسيقيين صدفة ومصطفى كامل السبب

حل المطرب حلمي عبدالباقي ضيف في برنامج " خط أحمر" المذاع قناة "الحدث اليوم" ، وتحدث عن حياته المهنية والاجتماعية نعرض لكم أبرز ما جاء:

حلمي عبدالباقي:

ذكاء عمرو دياب أكبر من موهبته.. وعملنا سويا لفترة طويلة

ترشحي لمجلس الموسيقيين صدفة ومصطفى كامل السبب

14 ألف جنيه وسيارة مرسيدس.. أسرار في حياة حلمي عبد الباقي

فخور لتخرجي من نفس مدرسة الرئيس السيسي

لو لم أكن مطربا لتمنيت أن أصبح طيارا

الفنان ملك للجمهور وحياته الشخصية ليست خط أحمر

لم أكن طفلا مدللا.. وأبويا وأمي كانوا بيضربوني لما أغلط

بعشق أبويا وأمي.. علموني أكون راجل محترم



قال المطرب حلمي عبدالباقي، إن ذكاء المطرب عمرو دياب أكبر من موهبته، موضحا أنه يمتلك صوتا جميلا وموهبة أيضا، وأنهما عملا سويا لفترة معينة، حتى توقف عن العمل في "النايت كلوب".



وتابع الفنان حلمي عبدالباقي، إن ترشيحه لمجلس نقابة المهن الموسيقية جاء بالصدفة، مشيرا إلى أنه ذهب لعرض خدماته على المطرب مصطفى كامل فطالبه حينها بالترشح في الانتخابات، وتفاجأت بحب الناس مما يؤكد أن السيرة الطيبة ستظل عالقة في أذهان الجمهور طول العمر وسعدت جدا بنجاحي".



واستطرد المطرب حلمي عبدالباقي، إن الكثير من الأشخاص أو الجمهور يعتقد أن الفنانين حياتهم ليست منضبطة، موضحا "فاكرين إن الفنان دا بيكون الواد البحبوح اللي سايب الدنيا ماشية كده من غير التزام".



وأعرب الفنان حلمي عبدالباقي، عن سعادته لتخرجه من مدرسة الثانوية الجوية، قائلا: أشعر بالفخر والعزة لتخرجي من نفس مدرسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعلمت فيها الانضباط والالتزام ولكن كانت هوايتي الفن واتجهت عقب تخرجي لتحقيق هدفي الذي أعشقه".

وذكر المطرب حلمي عبدالباقي، أنه درس في كلية التجارة وتخرج فيها، موضحا أن علاقته بوالديه كانت جيدة جدا، وأن والده كان يعامله بشكل جيد خاصة عندما أصبح شابا.



وأوضح الفنان حلمي عبدالباقي، الفنان ملك للجمهور وحياته الشخصية ليست خط أحمر ويمكن تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، لأن الجمهور يتطلع دائما لمعرفة أخبار نجمه المفضل، ولكن هناك أمور خاصة جدا يجب أن لا يفصح عنها لأنها ملك له وحده ولا يمكن لأحد تخطيها".



وكشف عبدالباقي، العديد من الجوانب في حياته الشخصية والطفولة، قائلا:"لم أكن طفلا مدللا وكان والدي ووالدتي يحاسبوني على الخطأ وأحيانا يتطرق الأمر إلى الضرب، مضيفا: "تعلمت من والدي كيفية تحمل المسئولية وتربية الأبناء".



ودخل حلمي عبدالباقي، في نوبة بكاء على الهواء وذلك عند الحديث على والدته ووالده الراحلين، قائلا: "بعشق أمي وأبويا الله يرحمهم ووالدي علمني تحمل المسئولية وإزاي تكون راجل محترم.. ومكنتش بطلب منهم حاجة عشان الأمور المادية كانت صعبة شوية وحاسس بيهم وهما دايما بيحسبوا الفلوس هتكمل معاهم لآخر الشهر".

