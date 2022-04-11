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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يوقع مرسوما بإلغاء التجنيد وتسريح المجندين من الجيش الأوكراني

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

وقع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، مرسومًا يقضي بإلغاء التجنيد الربيعي وتسريح المجندين من الجيش في أوكرانيا.

وحسب وكالة الأنباء الروسية “نوفوستي”، جاء في المنشور أن "زيلينسكي وقع مرسوما يقضي بإلغاء التجنيد الربيعي، وتسريح المجندين الذين تم استدعاؤهم سابقا من الجيش”.

أعلن زيلينسكي في 24 فبراير عن تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد.

وفي وقت لاحق، تم تمديد النظام لمدة 30 يومًا أخرى اعتبارًا من 26 مارس.

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وفي وقت سابق من اليوم، قال زيلينسكي، إن عشرات الآلاف قتلوا على الأرجح في مدينة ماريوبول الساحلية.

وقال الرئيس الأوكراني، في خطاب بالفيديو أمام برلمان كوريا الجنوبية، إن “ماريوبول دمرت”.

وتُرك سكان ماريوبول بدون كهرباء ومياه جارية ولديهم القليل من الطعام لأسابيع حيث كانوا يعيشون تحت تهديد الضربات الصاروخية والقصف.

وقال زيلينسكي إنه “على الرغم من الدمار، واصلت روسيا هجومها”.

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