عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سر ملابس زيلينسكي منذ بداية الغزو الروسي .. تعرف على أسعارها

صدى البلد

أثارت ملابس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي بدأ بالظهور به منذ بدء الغزو الروسي، حالة من الجدل والتساؤل خلال الأيام الماضية.

ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا،تحول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من ارتداء البدلة الرسمية الأنيقة، إلى ارتداء ملابس اتسمت بالبساطة مع لون يتيم ألا وهو الأخضر أو "الزيتي العسكري".

لكن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مؤخرا صوراً لملابس زيلينسكي مرفقة بتغريدات تتحدث عن أسعارها.

مجموعة زيلينسكي

وأصبحت الملابس عسكرية الطابع للرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى ما يطلق عليه "مجموعة زيلينسكي"، وكتب أحد رواد التواصل الاجتماعي"ارتدِ مثل زعيم العالم الحر.. مجموعة زيلينسكي" وقال إن السترة بلغ سعرها 12 يورو، أما البنطال فـ30 يورو، فيما القميص 7 يورو فقط، والحذاء الرياضي بلغ 70 يورو.

صورة

في المقابل، كان للبعض رأي آخر حول ذلك. فقد غرد الخبير الاقتصادي بيتر شيف بعد لقاء زيلينسكي عبر الفيديو بمشرعين أمريكيين: "أتفهم أن الأوقات صعبة، لكن ألا يمتلك رئيس أوكرانيا بدلة؟".كما اعتبر أن الرئيس الأوكراني بهذا المظهر، ربما أبدى قلة احترام للمشرعين الأمريكيين، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".

مشرع روسي يصف غزو أوكرانيا بـ"الحرب الشاملة".. ويطالب بقصف قوافل الناتو

انخفاض كبير.. حرب روسيا وأوكرانيا تهدد التجارة العالمية

وكان "الممثل الفكاهي السابق" ظهر منذ بداية العملية العسكرية الروسية، في معظم خطاباته وحتى كلماته أمام برلمانات العالم، بملابس خضراء اللون، مرتديا قميصا أو معطفا، في بادرة تضامن مع الجنود الأوكران، وما تمر به بلاده من أوقات عصيبة.

فحتى خلال زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وتجوله معه في شوارع العاصمة كييف قبل أيام، ظهر زيلينسكي بذات الملابس ولم يرتد أي بدلة رسمية أو ربطات عنق، في حين كان الضيف البريطاني بكامل أناقته مرتدياً بدلته وربطة عنقه.

ومن الواضح أن الرئيس الأوكراني يدرك جيداً أن الرأي العام مهم جداً في مثل هذا الصراع الدقيق، لذا حرص دوما سواء في مظهره "البسيط" أو حتى خطاباته وكلماته العاطفية التي انتقاها على استقطاب تعاطف الجماهير الغربية.

يشار إلى أن اللباس لطالما استخدم، كما الموسيقى والأفلام والأدب، لإيصال رسائل سياسية والتأثير في الرأي في مختلف المحطات العسكرية والنزاعات، فالكثير من الأمثال حاضرة عبر التاريخ، لتؤكد أهمية الخطاب والمظهر في "البروباجندا الحربية".

زيلينسكي ملابس زيلينسكي الغزو الروسي الرئيس الأوكراني أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

بشكل نهائي.. الشيوخ يعوض المطلقة بـ20 ألف جنيه ويحدد شروط الحصول عليها

الاختيار 3 الحلقة 10..السيسي: إعلاميين بلدنا مينفعش يتهددوا أو يتروعوا

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

أرجو احترام رغبتي.. توفيق عبد الحميد يعلن اعتزال التمثيل نهائيا

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

قرار من الكاف بـ تعديل موعد مباراة الأهلي والرجاء

ترشيحاتنا

بعد انتشاره والتحذير منه .. ماسك الفوار آخر تقاليع السوشيال ميديا

شعبة الأدوية: تصنيع 92% من احتياجات الدولة محليا.. فيديو

رئيس المريخ السوداني: كيروش ليس مرشحا لقيادة الفريق في الفترة المقبلة

محمود حجازي يدافع عن ريهام حجاج بعد الهجوم عليها: محدش يرضى بالظلم

عمرو أديب : الدولة تقوم بمجهودات كبيرة للسيطرة على أسعار الدواء..فيديو

تحت أنظار كهربا.. أنطاليا يقسو على هاتاي برباعية في الدوري التركي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتوب عليا الحلقة 10.. على طريقة عادل إمام أكرم حسني يتزوج فيدرا

"أم كلثوم".. مسلسل تصارعت عليه نجمات مصر.. نجلاء فتحي رفضت الدور وتكلفته بلغت 5 ملايين جنيه

طفلة أوكرانية تكتب رسالة بدموع الألم بعد مقتل والدتها في القصف الروسي| شاهد

برفع 200 كجم حديد.. امرأة تتفوق على الرجال داخل الجيم.. شاهد

فيديو

الاختيار 3 الحلقة 10..تسجيل جديد لخيرت الشاطر يهدد بعمليات عنف في مصر

ماذا تعني قرارات الفيفا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. فيديو جراف

داخل جوال ومدفون.. تفاصيل العثور على الطفل زياد بالاسماعيلية

إحنا في زمن التريند .. محمد نجاتي يهاجم منة عرفة وطليقها بسبب أحد المشاهد "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ