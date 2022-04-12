أحمد صلاح حسني: يوسف الشريف حر ولو شايف الفن حرام هيقعد في البيت..فيديو

رد الفنان احمد صلاح حسني، على الهجوم الذي تعرض له النجم يوسف الشريف بعد تصريحه عن رأيه في منع التلامس مع الفنانات، قائلا: "مليش دعوة باللي قدامي معتقداته ايه ولو يوسف الشريف الناس فاهمه من تصريحه أن الفن حرام هيقعد في البيت وهو حر في اراءه".

وأكد الفنان احمد صلاح حسني، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن يوسف الشريف فنان يقدم أفكار خارج الصندوق ويستطيع التعامل مع النقد بطريقة جيدة، مضيفا: "بيعمل شغل خارج الصندوق وده شيء كويس وهو بيعرف يتعامل مع النقد وأنا بحب اختياراته جدا ومعنديش رد على الهجوم على مسلسل كوفيد".

وأشار الفنان احمد صلاح حسني، إلى أنه من فانز الراب ومن محبي ويجز ومروان بابلو، قائلا: "بعشق ويجز ومروان بابلو وغيرهم من نجوم الراب، وهما عملوا جو جديد وحالة جديدة في الراب وموضة للشباب رائعة جدا".