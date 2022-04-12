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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حقك تحلم.. مبادرة حياة كريمة تبرز رؤية مصر 2030

حياة كريمة
حياة كريمة

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إعلانا جديدا لحملة حياة كريمة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الأبعاد الخدمية والتنموية ورؤية مصر 2030. 

ويستهدف الإعلان، إعلام المواطنين بحملة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا وزواج اليتيمات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة يوميا للمواطنين ورفع المعاناة عن كاهل الأسر الفقيرة، حيث وبدأت المبادرة باختيار 277 قرية تتجاوز نسبة الفقر فيها 70%.

وتأتي مبادرات القيادة السياسية بحزمة من البرامج والأنشطة متعددة الأبعاد الخدمية والتنموية لتتوافق وأبعاد رؤية مصر 2030؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تستهدف جذور الفقر واقتلاعها بتلامسها عن قرب مع فقراء هذا الوطن واحتياجاتهم المشروعة التي تؤكد عليها القيادة السياسية، وحقه في استحقاقات التنمية لتوفير مستوى معيشي لائق بكرامة الإنسان المصري الأصيل.

وتأتي أهمية تواجد ذلك التحالف لكل الأطراف المتمثلة في هذه الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي لمساهمتها الفاعلة في برامج تنمية المجتمعات الفقيرة وتلبية احتياجاتها المشروعة، في ربوع البلاد على اتساعها، حيث تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وما إلى ذلك من مجالات التنمية المختلفة، خاصة مع إعلان رئيس الجمهورية بتكريس عام 2022 عامًا لانطلاق المجتمع المدني وتعزيز امكانياته ودعمه لخدمة المجتمع.

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