الوطنية للانتخابات: لن نتردد في إعادة أي دائرة يثبت التلاعب بها

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة ستقوم بأتخاذ إجراءات لفحص كافة الطعون والمخالفات المرصودة، بناء على أدلة ومستندات، مشيرا إلى أن الهيئة لن تتردد في إعادة الانتخابات في أي دائرة أو حتى إلغاء المرحلة بأكملها، إذا ثبت وجود تلاعب يؤثر على إرادة الناخبين.

وقال أحمد بنداري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن الهيئة تنظر حالياً في تظلمات وشكاوى بشأن تجاوزات انتخابية وقعت في حوالي 40 دائرة انتخابية من إجمالي 70 دائرة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وتابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن القانون يمنح الحق في الحصول على نسخة من المحضر للمرشح أو وكيله الرسمي بموجب توكيل، وليس لأي مندوب، وأشار إلى أن بعض الطعون المقدمة للهيئة مرفق بها بالفعل صور من هذه المحاضر.