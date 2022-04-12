وزير الدفاع الأمريكي: الصين تريد إعادة تشكيل النظام الدولي لخدمة مصالحها

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، أن الصين تريد إعادة تشكيل النظام الدولي لخدمة مصالحها.

وكانت أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، بأن الصين تسرع من جهودها لتوسيع ترسانتها النووية حيث تشعر بكين بقلق بالغ إزاء التهديد الذي تمثله الولايات المتحدة.

وبحسب الصحيفة، اتخذت القيادة الصينية قرارًا استراتيجيًا لتعزيز الردع النووي للبلاد قبل فترة طويلة من الصراع الحالي في أوكرانيا.

ومع ذلك، فإن الأحداث الأخيرة في أوروبا، فضلاً عن الخطاب التصادمي المتزايد بين بكين وواشنطن بشأن تايوان، دفعت إلى تسريع البرنامج.

وتوصلت الصحيفة الأمريكية، إلى هذه الاستنتاجات بناءً على المعلومات التي تم الحصول عليها من المصادر المجهولة التي تعمل مع وكالات مختلفة معنية بقضايا أمنية في الصين، ولكن لا أحد منها يشارك بشكل مباشر في وضع السياسة النووية.

وكدليل إضافي، يستشهد تقرير “وول ستريت جورنال” بصور الأقمار الصناعية لأكثر من 100 صوامع صواريخ مشتبه بها في إحدى المناطق الغربية في الصين، حيث تم الكشف عن نشاط متزايد.