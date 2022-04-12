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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة مرور «صدى البلد» اليوم الثلاثاء 12- 4 - 2022

كثافات مرورية
كثافات مرورية

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن حالة المرور اليوم الثلاثاء 12 - 4 – 2022.

وقال محمد القليوبي، مراسل "صباح البلد"، من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إن هناك سيولة مرورية على طريق بن زايد الجنوبي الموجود في العاصمة الإدارية، وكوبري تحيا مصر أيضاً، ومحور روض الفرج في الاتجاهين.

وأضاف مراسل "صباح البلد"، أن هناك سيولة مرورية أيضاً على طريق الواحات، وميدان الرماية، سواء المتجه لـ الطريق الدائري، أو المتجه للبوابات.

وأوضح محمد القليوبي أن هناك بعض الكثافات المرورية في الطريق الدائري أعلى محور 26 يوليو تحديداً، وذلك في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر متجه إلى المهندسين، منوهاً إلى أن هناك سيولة مرورية في الطريق المتجه من المحور إلى مدينة 6 أكتوبر.

حالة المرور برنامج صباح البلد صدى البلد مراسل صباح البلد غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور

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