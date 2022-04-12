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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يوجه بصيانة انفجار ماسورة مياه أسفل كوبري بالمحلة

محافظ الغربية يوجه
محافظ الغربية يوجه بصيانة إنفجار ماسورة مياه أسفل الكوبري

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي اللواء حسين الهنيدي سكرتير عام محافظة الغربية بالضرورة التنسيق الكامل مع المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان للتعاون مع قيادات  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإصلاح انفجار ماسورة  أسفل الكوبري السفلي بمنطقة السبع بنات بنطاق الحي حفاظا على الصالح العام للمواطنين طوال فترة الصيام بشهر رمضان المبارك.

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في المقابل تم الدفع بفرق لجان الفنية وتم الانتهاء من الإصلاح حيث تم الدفع بسيارات شفط المياه من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحى وتم السيطرة على المياه .

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الجدير بالذكر أن انقطاع مياه الشرب استمرت النحو 8 ساعات متواصلة وهو ما اربك سير الحياه المعيشية للمواطني المدينة العمالية الأمر الذي دفع المواطنين إلي التقدم بشكاوى واستغاثات بغرفة عمليات وطوارىء ديوان محافظة الغربية.

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