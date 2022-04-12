رئيس البرلمان العربي يهنئ ملك الأردن بنجاح العملية الجراحية

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها.

وتوجه رئيس البرلمان العربي، بخالص التهاني والتبريكات للمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها بمناسبة تكلل العملية الجراحية التي أجريت لجلالته بالنجاح، داعيا الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل ويمتعه بموفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار التي تعيشها المملكة الأردنية الهاشمية في ظل قيادته الحكيمة وأن يجعله ذخرًا وسندًا للأردن وشعبه .