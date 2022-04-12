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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وجوه الحلقة 12 .. استقالة حنان مطاوع من الطب الشرعى بعد فضحها

حنان مطاوع
حنان مطاوع

شهد مسلسل وجوه الحلقة 12 تطورات في الأحداث حيث يكتشف رئيس الطب الشرعى تورط سلمى أو حنان مطاوع في عمليات تجارة الأعضاء المشبوه ويفكر زوج سلمى أو عابد عناني في الانتقام من زوجته بعد أن اكتشف خيانته له كما صورها له مروان او محمود عبد المغنى.

يتسبب سليم ومروان في تقديم سلمى استقالتها بعد إرسال الفيديو الخاص بها إلى رئيس الطب الشرعى كما يقوم سليم بوضع مخدر في كوب الشاي الخاص بزوجته ليحاول الحصول على الأوراق التي تدين المستشفى التي كان يعمل بها مع مروان والتي تكشف تفاصيل مشاركته في تجارة الأعضاء.

وتنافس حنان مطاوع في رمضان هذا العام بمسلسل “وجوه” الذى يمثل لها أول بطولة مطلقة بدراما رمضان، وتأمل أن تحقق نجاحا كبيرا من خلال هذا العمل الذي تعتمد فيه على أكثر من حكاية.

ونرصد في التقرير أبرز المعلومات عن مسلسل “وجوه” للفنانة حنان مطاوع.

قصة مسلسل “وجوه” 
يتضمن مسلسل وجوه حكايتين كل حكاية تتكون من 15 حلقة ولكل حكاية منهما عنوان و قصة مختلفة، وتشارك الفنانة حنان مطاوع فى بطولة الحكايتين، ولكن تظهر بشخصيتين مختلفين تماما عن بعضهما، ومن المفترض أن يتضمن مسلسل وجوه  3 حكايات مختلفة ليكون إجمالي عدد حلقات المسلسل 45 حلقة وكان من المقرر أن يعرض المسلسل قبل حلول شهر رمضان الكريم و لكن نظرا لضيق الوقت وعدم إمكانية عرض حلقات المسلسل كاملة تم تأجيل عرض الحكاية الثالثة من المسلسل بعد انتهاء موسم شهر رمضان الكريم و الحكاية الثالثة بعنوان «حرب نفسية» بطولة الفنانة أروى جودة، ومن إخراج أحمد شفيق.

وتقدم حنان مطاوع الحكاية الأولى بعنوان “وش تالت” شخصية “سلمى” تواجه العديد من الجرائم داخل المشرحة التى تعمل فيها لتبحث عن الحقيقة وتكشف العديد من الأسرار الخفية داخل تلك المشرحة فى إطار درامى شيق ومثير، أما الحكاية الثانية “ميتا فيرس” تقوم حنان مطاوع بشخصية فتاة تعانى من اضطرابات نفسية و مريضة نفسية وتعانى من اضطرابات في شخصيتها وتحدث داخل أحداث الحكاية جريمة قتل غامضة و تكون الاحداث في اطار تشويقي مثير حول اكتشاف من مرتكب جريمة القتل وكشف أسبابها وتفاصيلها.

ويقوم ببطولة الحكاية الأولى “وش تالت” كل من حنان مطاوع و محمود عبد المغني و عابد عناني و هالة فاخر ونورهان و تامر فرج و دنيا المصري ورانيا الملاح و حسن عيد و من تأليف محمد علي إبراهيم و إنتاج MGR “ممدوح شاهين” وإخراج معتز حسام، بينما يشارك فى الحكاية الثانية “ميتا فيرس” والتى تعرض فى النصف الثانى من شهر رمضان كل من حنان مطاوع وأحمد وفيق وعابد العناني، إخراج أحمد حسن وتأليف محمد علي إبراهيم.  

حنان مطاوع محمود عبد المغني الفنانة حنان مطاوع عابد عناني مسلسل وجوه Arts Entertainment

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