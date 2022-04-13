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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سحورك عندنا.. طريقة عمل ترويقة لبنانية

طريقة عمل ترويقة
طريقة عمل ترويقة لبنانية

تعتبر طريقة عمل ترويقة لبنانية من الوصفات والمكونات المختلفة فهي تحصر من من البيض مع زيت الزيتون، وهي وصفة سهلة وسريعة يمكن تحضيرها على السحور وتقديم وصفة مختلفة بخلاف الوصفات التقليدية.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل ترويقة لبنانية من الوصفات السهلة والبسيطة التي يمكن تحضيرها على السحور، ويمكن تحضيرها في اقل من 15 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..


 

طريقة عمل ترويقة لبنانية

 

طريقة عمل ترويقة لبنانية

 

مقادير ترويقة لبنانية :
4 بيض
¾ راس ثوم
3 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة صغيرة كمون
¼ ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة كبيرة ماء (اختياري)


طريقة عمل ترويقة لبنانية :
- نقطع الثوم قطع صغيرة، ونضع في الزيت.
نخفق البيض مع الكمون والملح والماء.
- نضع البيض على الثوم في صينية في الفرن حتى ينضج أو في مقلاة على النار، وتقدم ترويقة لبنانية .

ترويقة لبنانية طريقة عمل ترويقة لبنانية الشيف سنان بطرس السحور Food Gorceries

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